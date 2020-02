El bonito gesto de Espinosa de los Monteros con Santiago Abascal en el acto de apertura de la Legislatura

La inauguración este lunes de la XIV Legislatura por parte del Rey Felipe VI ha estado marcada por numerosas curiosidades. La mayoría han estado protagonizadas por los diputados, senadores y miembros del Gobierno de Unidas Podemos. También por las comentadas ausencias de los grupos independentistas. Pero ha habido un detalle que ha pasado desapercibido y que alberga un gran valor institucional. Hablamos de las medallas que llevaban algunos diputados y senadores, más visibles en la figura del Rey, del que colgaban dos. Entre los que las llevaban, hemos podido ver a Meritxell Batet, Adriana Lastra o Santiago Abascal.

Los distintivos tienen un gran valor institucional y solo pueden ser llevados por ciertos parlamentarios. Como es obvio, las tres figuras que representan las más altas instancias de nuestro país: jefe del Estado y presidentas del Congreso y del Senado, las han lucido. Tanto Felipe VI, como Batet y Llop han sido las personalidades en las que se ha hecho más visible la medalla.

Solemne Ceremonia de Apertura de la XIV Legislatura. https://t.co/pp8jrXN9HL pic.twitter.com/I2J2wD5CMi — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) February 3, 2020

Pero volviendo a los parlamentarios, ¿por qué unos sí las portaban y otros no? La respuesta es sencilla. Las medallas son portadas por aquellos miembros de la Mesa o de la Junta de Portavoces de sendas Cámaras. Un símbolo que, por cierto, pueden decidir si colgar de su cuello, o no. Por este motivo, hemos podido ver cómo las portavoces Adriana Lastra, Inés Arrimadas o Cayetana Álvarez de Toledo, sí portaban el distintivo. Pero los representantes de Unidas Podemos, no. Diferente ha sido el caso del líder de Vox, Santiago Abascal, que ha llevado la medalla, cuando el portavoz del partido es Iván Espinosa de los Monteros.