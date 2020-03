El bonito gesto de la Ertzaintza con la Guardia Civil tras la muerte del segundo agente por coronavirus

La Ertzaintza ha tenido un bonito gesto en la tarde del viernes con la Guardia Civil tras la muerte del segundo agente afectado por el coronavirus. Varias patrullas de la policía autonómica del País Vasco se han acercado al cuartel del barrio vitoriano de Sansomendi para rendir homenaje a los dos agentes de la benemérita fallecidos en la lucha contra el coronavirus.

El delagado del Gobierno en la Comunidad Autónoma del País Vasco, Denis Itxaso, ha inmortalizado el instante a través de un vídeo que ha subido a sus redes sociales. "Acaba de suceder, delante del cuartel de Sansomendi. Varias patrullas de la @ertzaintzaEJGV se acercan a aplaudir y homenajear al segundo @guardiacivil caído en el combate contra el #coronavirus. Francisco Javier: 38 años, mujer y un hijo de 10 años", escribía el delagado del Gobierno en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

El precioso gesto de la policía autonómica, que es del todo intachable y de admirar, ha generado una pequeña polémica. En las imágenes se aprecia como varios agentes se estrechan las manos en diversas ocasiones. Un saludo que ha sido criticado por la prohibición existente a causa del coronavirus de no saludarse y mantener la distancia de seguridad.

Varios comentarios de los usuarios se han encaminado a advertir este hecho:

Me parece estupendo pero no entiendo que no lleven protección y si no tienen que no se toquen.