Bolaños anuncia un "control interno" del CNI sobre el presunto espionaje a independentistas

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha anunciado este domingo la "apertura de un control interno en el CNI, a petición de este mismo organismo", para analizar el presunto espionaje a dirigentes independentistas.

Durante una rueda de prensa en la Generalitat tras la reunión, ha dicho que también debe llegar "la constitución de manera inmediata de la Comisión de Secretos Oficiales" del Congreso, en la que comparezca la directora del CNI, para exponer información, documentación y las conclusiones de ese control interno.

Además ha constatado "plena disposición del CNI para facilitar y colaborar en las actuaciones que iniciará el Defensor del Pueblo" sobre el caso, y por último Bolaños no ha descartado desclasificar información si es necesario.

Defensa, "satisfecha" por la decisión del Defensor del Pueblo de investigar el espionaje a independentistas

Esta misma mañana, el Ministerio de Defensa mostraba su total satisfacción ante la decisión del Defensor del Pueblo de abrir una investigación por las noticias aparecidas últimamente en los medios de comunicación sobre este tema. Ángel Gabilondo tendrá acceso a toda la información que requiera, para garantizar la máxima transparencia y dar confianza a toda la ciudadanía sobre las actuaciones del CNI.

Dicha investigación permitirá poner de relieve que el Centro Nacional de Inteligencia ha actuado, en todo momento, con arreglo al ordenamiento jurídico y salvar los obstáculos de secreto, transparencia y reserva de sus actuaciones.

Qué es Pegasus, el software con el que supuestamente fueron espiados los independentistas

Pegasus es un programa de espionaje perteneciente a la empresa israelí, NSO Group, que se instala de manera secreta en los teléfonos móviles y solo se vende o alquila a los organismos públicos como la policía, el ejército o los servicios de inteligencia para investigar terrorismo o posibles delitos.

El software se instala a través de un enlace que una vez pinchado, es capaz de controlar cualquier movimiento de tu teléfono sin que el propio usuario se percate de ello. Puede leer tus conversaciones, escuchar llamadas, activar el micrófono, rastrear tu ubicación o activar las propias cámaras. Un control pleno sobre nuestra privacidad.



Vilagrà: "No tenemos las respuestas que esperábamos a la altura de la gravedad de los hechos"

La consellera de la Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrà, ha asegurado que sale insatisfecha de su reunión de este domingo con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños: "No tenemos las respuestas que esperábamos a la altura de la gravedad de los hechos".

En rueda de prensa tras el encuentro que el Govern planteó en la Generalitat, Vilagrà ha dicho que las respuestas de Bolaños son "insuficientes, vagas, inconcretas y de resultados inciertos", y ha concretado que una investigación interna del CNI no les da muchas garantías. Ha añadido que el Govern exige la dimisión de quienes sean los responsables, no solo por eso, sino también por su incapacidad de dar respuesta, y ha advertido de que así no se pueden tener relaciones fluidas con el Gobierno: "No podemos negociar con quien nos espía".



