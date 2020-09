El BNG liga su apoyo a los PGE a que el Gobierno "cumpla" el acuerdo de investidura: "No vamos a pasar por menos"

El Bloque celebra su primer Consello Nacional de un curso político en el que promete una oposición "crítica" pero "propositiva"

El BNG ha reiterado que su apoyo a los presupuestos del Estado pasa por que el Gobierno "cumpla" el acuerdo por el que el diputado frentista en el Congreso, Néstor Rego, apoyó la investidura de Pedro Sánchez como presidente.

"No vamos a pasar por menos", ha aseverado la líder nacionalista, Ana Pontón, en su intervención en el primer Consello Nacional de un curso político en el que el Bloque, bajo su condición de primera fuerza de la oposición en la Cámara autonómica, promete ejercer un papel "crítico" con el Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo pero al mismo tiempo "propositivo".

La dirección frentista se ha desplazado este sábado a un hotel de Teo, municipio limítrofe con Santiago, para celebrar el primer cónclave tras el arranque de la XI Legislatura en un "momento excepcional, casi distópico" que obliga, según Pontón, "a dar lo mejor" de cada uno para ofrecer "una respuesta" a la crisis sanitaria, económica y social que ha provocada la pandemia de covid-19.

En un contexto de "falta de medios" en sanidad, "caos" en el arranque del curso educativo y "un impacto brutal" en la economía, Ana Pontón ha emplazado a los suyos a entender que "la obligación de una fuerza política es saber leer el momento social, anticiparse e interpretar los estados de ánimo" de la ciudadanía para "desde la empatía, abordar soluciones" algo que, según Pontón, el ejecutivo de Núñez Feijóo no es capaz de encontrar.

"El Gobierno no está a la altura ni siquiera en lo más básico", ha subrayado la líder nacionalista, que ha asegurado que la formación que encabeza "no" cogerá "el camino fácil de la crítica a un gobierno instalado en la inercia" que "queda desnudo cuando no puede esconderse tras la manipulación informativa de la BNG".

Por ello, ha avanzado que "cada crítica" desde la oposición irá acompañada "de una propuesta alternativa" para así "demostrar que hay otra manera de entender el país" como, dice, ejemplifican los municipios gobernados por el BNG.

PRESUPUESTOS DEL ESTADO

"El mensaje es muy claro: si Pedro Sánchez quiere al BNG, el punto de partida debe ser el cumplimiento escruploso firmado, no con el BNG, sino con el país". Así lo ha aseverado Pontón sobre el "único criterio" que moverá al Bloque a negociar con el Gobierno del Estado su apoyo a los presupuestos: que los puntos acordados en enero con el PSOE para la investidura de Sánchez tengan reflejo en las cuentas.

"No vamos a pasar por menos. Cada euro, cada inversión; cuenta. Exigimos un trato justo para Galicia. Y eso empieza porque se cumpla el acuerdo y que esté en los presupuestos", ha abundando Pontón, que ha erigido a su formación como "la única garantía de que Galicia va a tener un trato justo en los presupuestos" después de "los recortazos" que, dice, llevaron a cabo los Gobiernos de Mariano Rajoy y, después, el ejecutivo de Sánchez en su primer mandato tras la moción de censura.

"Los gallegos estamos cansados, con covid o sin él, de los agravios hacia este país", ha espetado Pontón, que, tras apuntar que el BNG no hará "seguidismo del inquilino de Moncloa ni del inquilino de Génova", ha destacado que "está mucho en juego" ante un período de reactivación de la economía para la que "hay que tener recursos, además de ideas".

En este sentido, ha demandado que se "tengan en cuenta" las necesidades de Galicia a la hora de repartir los fondos europeos aprobados por la Unión Europea y abordar la reformulación del modelo de financiación autonómico, además de adoptar la "supresión definitiva" de la conocida como 'Ley Montoro' para que "los ayutnameintos tenga capacidad de actuación desde el ámbito municipal".

OURENSE Y AMPLIAR BASE

Por último, después de demandar "altura de miras" al resto de formaciones políticas "para sacar de la parálisis" en la que está sumida Ourense porque el PP "puso a un alcalde letal para perpetuar el caciquismo de (Manuel) Baltar, que es el caciquismo de Feijóo", Ana Pontón ha fijado como objetivo de la organización ampliar su base aprovechando el tirón logrado en el último ciclo electoral, en el que lograron regresar al Congreso y ser la segunda fuerza más votada en las autonómicas del pasado 12 de julio.

"Estoy convecida de que en ese caudal de apoyo hay personas que quieren colaborar con el BNG de una forma más activa", ha subrayado la líder frentista, que ha avanzado el inicio de una "intensa agenda de contactos" para "escuchar a todos esos sectores de la sociedad gallega que tienen algo que aportar" y que "tienen la puerta del BNG abierta".