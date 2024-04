Barrera (Vox): El Gobierno puede recurrir al tribunal intergaláctico la ley de Concordia

El vicepresidente del Gobierno valenciano, Vicente Barrera (Vox), ha asegurado que aunque no están de acuerdo con la ley valenciana de Memoria Democrática, serán "fieles cumplidores" de la norma mientras ésta siga en vigor y no se apruebe la nueva ley de Concordia que impulsan PP y Vox y que el Gobierno central podrá recurrir "al tribunal intergalático" si quiere.

En declaraciones a los periodistas en la sede de la Vicepresidencia, el también conseller de Cultura, ha señalado que la nueva norma todavía se tienen que tramitar y aprobar en Les Corts -este miércoles dará su primer paso parlamentario con el debate de su toma en consideración, que se votará el jueves-, por lo que mientras todo eso ocurre, cumplirán la ley vigente.

Ha manifestado que el Gobierno central podrá recurrir la futura norma valenciana "al tribunal intergaláctico" si quiere, pero ha defendido que la ley de Concordia servirá "para reparar todas las víctimas, las de un bando y las de otro, porque aquí hubo asesinatos, hubo persecución religiosa y hubo persecución política" por ambas partes.

"Hay que reparar a todas las víctimas desde la democracia, tan sencillo como eso. Pedimos y queremos con esta nueva ley impulsar la igualdad de todas las víctimas y no solo reconocer el dolor de una de las partes de la contienda", según Barrera.

El vicepresidente valenciano ha insistido en que mientras se aprueba la nueva ley, sigue vigente la Ley de Memoria Democrática, que no gusta ni al PP ni a Vox, pero que respetan, y cuando cambie la norma, ha dicho, todo cambiará porque se va ampliar el apoyo a todas las víctimas.

"Aquí fue el último sitio donde se mantuvo el Gobierno de la República y desde el 31 al 39 pasaron muchísimas cosas. Esas víctimas también necesitan y también requieren de la reparación desde la democracia", ha manifestado.

Sobre la visita de este martes del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, al paredón de Paterna (Valencia), Barrera ha afirmado que en ese paredón, "antes del 39, se fusiló a muchísima gente", y ha calificado de "increíble" que un Gobierno de izquierdas "no quiera reparar a todas las víctimas". "Eso no es igualdad, eso no es concordia, eso es sectarismo", ha asegurado.