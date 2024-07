Barbón insiste en que el proyecto para el vial de Jove "tiene que ser aceptado por los vecinos"

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha insistido este lunes en que la posición del Ejecutivo autonómico para el vial de Jove pasa porque el proyecto que presente el Ministerio vaya de "la mano de los vecinos". "El proyecto tiene que ser aceptado por los vecinos", ha remarcado en declaraciones a los medios durante una visita a las obras del consultorio periférico y el colegio público de Nuevo Roces.

"Entiendo que el ministerio estará planteando diferentes posibilidades pero solo nos va a servir aquella que sirva también a los vecinos", ha remarcado, añadiendo que se necesitan soluciones "a corto plazo".

Asimismo, el presidente ha apuntado que en el acuerdo de la Alianza por las Infraestructuras no incluyó la Ronda Norde de Oviedo porque no había consenso entre agentes políticos y sociales, pero matiza que no supone una renuncia y se espera conocer qué proyecto de movilidad plantea el Ministerio.

Por otra parte, se ha referido a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para señalar que el Gobierno asturiano trasladará "la posición del conjunto del parlamento, excepto la extrema derecha de Vox" y añadir que "el problema lo tiene el PP" porque gobierna en la mayoría de comunidades y están "divididas en dos frentes", por un lado el del 'noroeste', que pide como Asturias "que se tengan en cuenta envejecimiento, orografía, dispersión, orografía y otros factores correctores"; y, por otro, el frente de "población pura y dura" de Andalucía, Madrid, Valencia, Murcia o Baleares.

"El PP tiene un problema, el PSOE no, porque el PSOE, ahora mismo, comunidades autónomas de régimen común solo gobernamos en dos, Asturias y Castilla-La Mancha, y da la casualidad de que las dos compartimos la posición", ha añadido.

INVERSIÓN

Barbón ha visitado las obras junto al viceconsejero de Política Sanitaria, Pablo García; el gerente del Servicio de Salud (Sespa), Aquilino Alonso; la consejera de Educación, Lydia Espina; y la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón.

Según indican desde el Ejecutivo, la construcción del Colegio Público Nuevo Roces constituye la mayor inversión del Principado en un centro de Primaria, con un presupuesto de adjudicación de 16,52 millones. El equipamiento tiene financiación plurianual (2023, 2024 y 2025) y está incluido en el programa operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) para el periodo 2021-2027. Las obras comenzaron a principios de octubre de 2023 y tienen un plazo de ejecución de 24 meses. En la actualidad, se están levantando los pilares del edificio, tras culminar el movimiento de tierras y la práctica totalidad de la cimentación y los muros.

El nuevo colegio, proyectado por el arquitecto Jovino Martínez Sierra, ocupa una parcela de casi 15.000 metros cuadrados en la calle de Benito Otero Martínez. El edificio constará de tres plantas sobre rasante y un sótano, además de una pista deportiva semienterrada y cubierta con un plano verde y una grada para 222 espectadores.

El centro contará con 9 aulas de Infantil y 18 de Primaria; espacios para nuevas tecnologías, música y desdobles; gimnasio, comedor, biblioteca o un salón de actos con un aforo para 229 personas. Dispondrá, asimismo, de zonas singulares como una plaza interior o el fuego de campamento: un graderío interior de tres niveles ideado para la expresión artística. Los espacios educativos serán flexibles para fomentar la convivencia y la versatilidad de usos. Asimismo, habrá tabiques movibles insonorizados para agrupar varias aulas.

El colegio tendrá plena accesibilidad y todos los adelantos en materia de sostenibilidad, eficiencia energética, metodologías innovadoras y accesos diferenciados para propiciar la apertura a la comunidad.

Por su parte, el consultorio periférico acercará los servicios de atención primaria a esta zona de la ciudad. Las instalaciones se han diseñado para responder a la demanda de la población actual, pero también a un posible incremento de habitantes, por lo que la estructura del edificio y su diseño funcional están concebidos para facilitar futuras ampliaciones si fuera necesario. Actualmente, vecinos y vecinas de Nuevo Roces reciben asistencia en el centro de salud de Contrueces, al que tardan en llegar entre 15 y 20 minutos a pie y menos de 5 en coche.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Está previsto que las obras, que superan los 3,9 millones, finalicen este mismo año para comenzar a amueblar y equipar el centro en 2025. El nuevo equipamiento contará con 2.398 metros cuadrados de superficie construida, de los que 1.436 se destinarán a asistencia. Tendrá seis consultas de medicina de familia y dos salas polivalentes, área funcional de pediatría con dos consultas, sala multiusos y zonas de espera. También se habilitará un área de atención a la mujer que incluirá consulta, sala de preparación al parto y sala de espera, así como una unidad de salud bucodental con consulta de odontología e higiene dental.

El centro se completará con una unidad de apoyo asistencial -con salas de extracciones, de espera, polivalente y de nuevas tecnologías y tratamientos-, y área de administración. Por su parte, el equipo de profesionales dispondrá de una zona específica y aparcamiento en el sótano.

El consultorio también pretende favorecer la urbanización del barrio gijonés, dado que se ubica en una parcela de 2.476 metros cuadrados de espacio libre y abierto, con una estructura peatonal que mejora la accesibilidad.