 Aznar en COPE, el mensaje de un exministro socialista a Herrera y el CIS de febrero, noticias de este jueves

La actualidad política de este jueves sigue "el hilo" ( si utilizamos terminología de redes sociales) iniciado en La Moncloa @desdelamoncloa- y que tras la "performance" de ayer por los jardines de la sede presidencial ha permitido al Gobierno de Sánchez aprobar los objetivos de estabilidad presupuestaria y del techo de gasto en el Congreso. Jueves, 27 de febreo, que en COPE tiene un protagonista especial, el expresidente José María Aznar cuando se cumplen 35 años del atentado con el que ETA quiso acabar con su vida cuando era líder de la oposición.

"Lo primero que hice fue tocarme para ver si estaba entero"

El 19 de abril de 1995, José María aznar salió de su casa camino de su despacho en la sede del PP en la calle Génova. Cuando el vehículo en el que viajaba - un Audi blindado - tomó la calle José Silva, una potente explosión a su paso destrozó el automóvil. ETA había hecho estallar a su paso un coche, aparcado en doble fila, cargado con 40 kilos de explosivo y otro cuarenta de metralla. “Si Paco Alvarez Cascos no hubiera cambiado unos días antes el coche por otro con mayor blindaje, cosa que hizo sin mi permiso, ahora no estaría aquí hablando contigo”, asegura el expresidente del Gobierno en una entrevista que ha concedido a COPE en el País Vasco.

Pocas veces habla José María Aznar de su atentado. A lo largo de esta entrevista, el expresidente del Gobierno lamenta el momento que están viviendo las víctimas de ETA. “Lo que está ocurriendo con ellas es totalmente inaceptable. Que nos hayamos convertido en una molestia es intolerable”, concluye. LEER MÁS

María Jesús Montero, ministra de Hacienda

Primera consecuencia de la reunión de Moncloa: ERC premia al Gobierno facilitando el techo de gasto

El Congreso de los Diputados ha aprobado la nueva senda de estabilidad propuesta por el Gobierno para el periodo 2020-2023, un paso previo para la elaboración del Presupuesto, que continúa ahora su tramitación en el Senado.

Objetivos de déficit y deuda que han salido adelante con 168 votos a favor, 150 votos en contra y 19 abstenciones, entre ellas la de ERC, que ha resultado decisiva.

Abstención, pero con aviso, el del portavoz de ERC en el Congreso, Joan Margall: "No nos gusta su techo de gasto ni su senda de déficit" aún así damos un "margen de confianza" al Gobierno "para que el diálogo y la negociación puedan avanzar". Una negociación afirma en su monólogo, Carlos Herrera, que "premia la deslealtad y blanquea a los golpistas". O una "performance" como la ha calificado el expresidente, Felipe González. LEER MÁS

El mensaje de un exministro socialista a Herrera: "La reunión de Sánchez con Torra..."

En medio de la tertulia política de 'Herrera en COPE', Carlos Herrera recibía este mensaje de un exministro socialista sobre la reunión de Pedro Sánchez y algunos de sus vicepresidentes -sin Pablo Iglesias, enfermo de amigdalitis, pero ya hoy recuperado como se ha visto al asistir a la votación del techo del gasto en el Congreso de los Diputados- y, ministros y la delegación del Gobierno de Cataluña encabezada por Torra, recibidos en los jardines de La Moncloa, con rueda de prensa en la sala destinada a los jefes de Estado extranjeros.

“Es cierto que Sánchez ha liado a Esquerra y a Junts y que ha obtenido una victoria táctica. Sánchez es un superviviente acostumbrado a vivir en el alambre y se le da bien. El problema son las consecuencias a medio plazo. Ni ERC ni Junts van a renunciar a su programa de máximos, y menos ahora que el Estado ha accedido a negociarlo. También se dijo que Zapatero había sido habilísimo con lo del Estatut y mira dónde estamos”. LEER MÁS

Estimación de voto del CIS de febrero de 2020

CIS: El PSOE aumenta su ventaja y el PP desciende

El PSOE aumenta su ventaja en estimación de voto, que se sitúa en el 30,9 por ciento -medio punto más-, y el PP desciende un punto hasta el 18,9, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

El sondeo, elaborado entre el 1 y el 11 de febrero, calcula una bajada mínima en la estimación de voto de Podemos y sus confluencias, de tan solo 2 décimas hasta el 13,6%, mientras que Vox se mantiene en el mismo porcentaje que en la encuesta anterior (13,4%) y Ciudadanos sube 1,6 puntos, hasta el 8,1 por ciento. LEER MÁS

Javier Bardem usa su serie contra el "Imperio español" para atacar a Vox

El actor español Javier Bardem se encuetra en Berlín para presentar en el festival de la capital alemana su última película. Se trata de "The Roads Not Taken", un film dirigido por Sally Potter que narra un caótico día en Nueva York en la vida de un padre, Leo (Javier Bardem), y su hija, Molly (Elle Fanning), que ha de lidiar con su inestable estado mental.

Durante sus distintos encuentros con los medios de comunicación, el oscarizado intérprete ha aprovechado también para arremeter contra Vox usando su papel en una serie sobre uno de los grandes conquistadores españoles, Hernán Cortés. Para marcar distancias con Vox, Bardem añade: "¿Sabes lo que me atrae? Que Hernán Cortés está tan en las antípodas de lo que soy, que me encanta interpretarlo". LEER MÁS