Herrera recibe un mensaje de un exministro del PSOE: "La reunión de Sánchez con Torra..."

Carlos Herrera ha interrumpido la tertulia política de cada día en 'Herrera en COPE' para leer un mensaje que había recibido de un exministro del PSOE: “Os leo lo que me manda un antiguo ministro socialista. Si queréis considerarlo sospechoso, lo consideráis sospechoso.”

El mensaje, que hacía referencia a la reunión que mantuvieron ayer en Madrid los representantes del Gobierno de España con el inhabilitado Quim Torra y algunos representantes del indepentismo, es el siguiente:

El mensaje de un exministro del PSOE a Herrera

“Es cierto que Sánchez ha liado a Esquerra y a Junts y que ha obtenido una victoria táctica. Sánchez es un superviviente acostumbrado a vivir en el alambre y se le da bien. El problema son las consecuencias a medio plazo. Ni ERC ni Junts van a renunciar a su programa de máximos, y menos ahora que el Estado ha accedido a negociarlo. También se dijo que Zapatero había sido habilísimo con lo del Estatut y mira dónde estamos”.

Una reunión de la que, por tanto, desconfían algunos miembros destacados del Partido Socialista que, aunque reconocen la habilidad de Pedro Sánchez para engañar a sus rivales políticos, no confían en la sinceridad de ERC y Junts per Catalunya a la hora de cumplir con sus compromisos adquiridos, una ausencia de sinceridad que no olvidan en el seno del Partido Socialista.

Fernando Jáuregui da la razón al exministro

El tertuliano de 'Herrera en COPE', Fernando Jáuregui ha dado la razón al exministro que ha escrito a Herrera, haciendo hincapié en su desconfianza por los pasos dados por el nuevo Gobierno: “Tiene razón ese exministro. Que se dialogue no me parece mal, siempre que sea siguiendo las reglas del juego. Todos sabemos que los presupuestos los apoyará ERC. Pero hay un tema importante: el ministro de Justicia dijo que había que cambiar la regulación de la sedición en función de Oriol Junqueras. Eso significa que se cambiará el código penal en caliente”.

La reunión entre Gobierno e independentistas

Torra y los líderes independentistas que no están encarcelados o huidos de la Justicia fueron recibidos en La Moncloa con honores de mandatarios internacionales, a pesar de la inhabilitación que recae sobre Quim Torra por desobediencia. Una reunión en la que el Gobierno se abrió a buscar "situaciones imaginativas", aplicadas "con seguridad jurídica" para solucionar "un conflicto político".

Así pues, el Gobierno de España ha adoptado ya el lenguaje independentista para unas reuniones que, según anunciaron los participantes, se celebrarán cada mes, alternando sede en las dos ciudades más grandes de España: Madrid y Barcelona.