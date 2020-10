Ayuso en el ojo del huracán: ¿la exposición mediática perjudica su imagen?

La gestión del repunte de contagios por coronavirus en la Comunidad de Madrid ha situado a su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, en el ojo del huracán. Su enfrentamiento con el Gobierno central por el decreto del estado de alarma en la capital, junto con una mayor repercusión mediática, han hecho que escale posiciones en algunas encuestas. Sin embargo, ¿puede perjudicarle a largo plazo?

Para el Catedrático de Historia del Pensamiento de la Universidad CEU San Pablo, Juan Carlos Giménez Redondo, ahora Ayuso es “una rebelde con causa” frente a la gestión de la pandemia del ejecutivo de Pedro Sánchez. “Se ha convertido en una referencia de resistencia para una parte importante de la población frente a los ataques injustificables del Gobierno. Demuestra también el cansancio absoluto que hay en una ciudad tan grande como Madrid por una forma de confinamiento que muchos han dejado de entender”, explica.

La clave para que siga beneficiando su imagen es saber gestionar bien esta baza, “conocer dónde están los límites y modular bien el enfrentamiento”. Para el experto, es importante que sepa mantenerse en un punto medio “de víctima” de las medidas de Sánchez, y a la vez “de persona que es capaz de plantear alternativas, y que se preocupa por la pandemia pero también por la economía”.

Eso sí, advierte que Ayuso “tiene que tener cuidado” porque, cuando el ejecutivo la compara con Cataluña por ejemplo, “quiere situar a Madrid como una comunidad rebelde”. Frente a esto, cuanto mejor “module su posición”, es decir, “representar un elemento sustancialmente distinto al Gobierno central, y que al mismo tiempo simplifique los valores de seriedad y con lealtad institucional”. De lo contrario, “si se pasa de frenada” y asume una crítica en el extremo, es muy posible que “empiece a ser cuestionada”.

PERFIL DISCRETO

Isabel Díaz Ayuso es licenciada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Lleva vinculada al Partido Popular desde 2005. Fue candidata del PP para las elecciones a la Asamblea de Madrid de 2011, pero no fue elegida. Entró en el parlamento regional en la IX legislatura cubriendo una vacante por renuncia. Durante la siguiente legislatura, ejerció como portavoz adjunta de su grupo. Desde 2017 a 2018 ocupó el cargo de Viceconsejera de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid. En enero de 2019, el líder del partido, Pablo Casado, la propuso como cabeza de lista a las elecciones de la Asamblea de Madrid. Y fue así como, en agosto del mismo año, llegó a la presidencia de la Comunidad, cargo que ocupa actualmente.

Así pues, su carrera ha estado en buena medida ligada a Madrid y con cargos “discretos”. Como afirma el profesor Giménez Redondo, “empezó siendo una sorpresa”, una apuesta “muy personal de Casado”. Y la imagen en sus inicios se caracterizó por ser más bien “despectiva”: “Muchos pensaban que no estaba preparada, que no tenía grandeza intelectual, era desconocida y hasta el momento no había ocupado cargos importantes en el partido”. Pero, poco a poco esa visión fue cambiando, “e incluso antes de la pandemia había conseguido consolidar una idea de gobierno”. Un paso para el que ayudó, bajo su parecer, conseguir “hacer concreto ese eslogan ‘de la derecha sin complejos’” que puede hacer frente “sin complejos ideológicos y electorales a la izquierda”.

Por lo tanto, Ayuso empezó a ganar fuerza antes de la Pandemia. Y, después, la llegada del virus ha ayudado a “amplificar” su imagen. En resumen, “es el reverso de la moneda del Gobierno central”, algo en lo que se ve reflejado una buena parte de los votantes. “Hay un elemento empático en gran parte de la derecha que la reconoce como alguien que ha tenido valor de enfrentarse a Sánchez”, afirma.

PROYECCIÓN

Eso sí, Juan Carlos Giménez Redondo descarta que la presidenta de la Comunidad pueda postularse como una sustituta de Casado: “Tendemos a ver España desde Madrid y Madrid desde España, y esas dos percepciones no son exactamente iguales. Madrid es muy importante, pero las miradas que tiene Ayuso dentro de la Comunidad no son las mismas que tienen en otras partes de España”. Eso es lo que le impide ser “una líder nacional” como sí lo es Casado.

Jordi Rodríguez Virgili es profesor de Comunicación Política de la Universidad de Navarra y coincide en esa idea. Cree que “la dinámica de enfrentamiento con el Gobierno central” no es positiva. Entiende que lo que ahora es “protagonismo mediático” a la larga es “desgaste”. En el fondo, el choque provoca “un aumento de la desafección política”, por lo que no es bueno “ni para ellos ni para los ciudadanos”.

No ve que la figura de Ayuso pueda tener “especial proyección” fuera de la Comunidad, y está convencido de que “tampoco lo busca”. De hecho, la presidenta de Madrid ha confesado en alguna ocasión que en todo momento está a disposición del partido, pero que su objetivo por el momento es permanecer en la comunidad. Desde fuera de Madrid, la percepción en palabras de Rodríguez Virgili es la siguiente: “Miramos aún más perplejos que los propios madrileños la dinámica de confrontación. No entendemos el excesivo protagonismo, que es lógico porque es la capital. Pero a veces la sensación de los ciudadanos es de cierto cansancio, de esa España autonómica que se ve desatendida”.

Ayuso está hecha para Madrid. El director de opinión de El Mundo y colaborador de COPE, Jorge Bustos, está convencido de que Isabel Díaz Ayuso “está en la tradición perfecta del PP madrileño”, que “siempre se ha sentido interlocutor directo con el Gobierno de España”. El PP en Madrid “siempre ha sido combativo, corajudo y esa rebeldía” es parte de su forma de ser.