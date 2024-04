Seguimos conociendo reacciones a la carta que este miércoles difundía el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a través de las redes sociales dirigida a “la ciudadanía”. En ella, Sánchez pone en duda si continuará como presidente del Gobierno tras conocerse la investigación a su esposa, Begoña Gómez, de un juzgado de Madrid. Una decisión para la que se da un plazo de cinco días, será el lunes cuando sabremos si seguirá al frente del país o no.





La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha atrevido a pronosticar cuál será la decisión de Sánchez, que no dimitirá este lunes porque, como ha aseverado, seguirá ”echando gasolina y rompiendo la convivencia”.

Así de convincente se ha mostrado la presidenta madrileña este jueves en el Foro Económico del diario El Norte de Castilla, aunque ha señalado que el presidente del Gobierno ”no debe seguir ni un segundo más” en el cargo.

Aysuo considera que Pedro Sánchez, "se encierra" estos próximos días "para ver cómo triturar a los jueces, a la oposición y a la prensa independiente y le ha advertido: "No se atreva a tocar al poder judicial, no crea que va a seguir minando el orden constitucional impunemente".



La presidenta de la Comunidad de Madrid ha rechazado el "victimismo" de Sánchez y ha negado que ella se plantee entrar en esta "lloriquería" porque está "muy comprometida" con su labor al frente de la Comunidad de Madrid y "con España": "El papel de víctima no funciona ni interesa a nadie", ha zanjado.



Preguntada por cómo puede parar esta escalada de enfrentamiento, Ayuso ha apelado a que ella y la Comunidad de Madrid no pueden dejar pasar el "ataque sin medida" y "desproporcionado" contra todo su "entorno" para el que "no hay precedentes".