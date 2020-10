Ayuso agradece a Sánchez que permite el cierre perimetral solicitado por la Comunidad de Madrid

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha agradecido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que haya accedido a su petición de cerrar la Comunidad de Madrid por días y ha aclarado que "no ha habido ningún triunfo porque no hay ninguna guerra".

Durante la presentación de la Oficina de Madrid 360, la presidenta madrileña ha señalado que "no es una guerra de Ayuso con Sánchez ni de Sánchez con Ayuso, sino que es la defensa de la política sanitaria que hemos venido poniendo en marcha hasta aquí y que está funcionando" en la Comunidad.

Ayuso solicitó por carta a Pedro Sánchez la modificación del decreto del estado de alarma para poder cerrar la Comunidad de Madrid los dos próximos puentes, el de Todos los Santos (1 de noviembre) y el de la Almudena (9 de noviembre), a pesar de que el citado decreto, que da cobertura a estas medidas, estipula el confinamiento perimetral por semanas (cuando se considera que surte efecto).

No obstante, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha puntualizado posteriormente en una rueda de prensa para presentar los presupuestos de su departamento que el decreto del estado de alarma no establece que el Ministerio o el Gobierno tengan que autorizar nada, sino que indica que las comunidades tienen que comunicar las medidas que adopten.

Illa ha subrayado que el decreto fija que el Consejo Interterritorial de Salud es el "órgano de coordinación" (integrado por la administración central y las autonómicas) y ha recordado que en la reunión del próximo miércoles "abrirá una discusión" respecto a los mecanismos de eficacia de las medidas, que "fijan una temporalidad de siete días y que creemos que es la adecuada".

En esta línea, el Ministerio informó ayer de que las medidas de restricción perimetral adoptadas por las comunidades de cara a este fin de semana festivo estarán vigentes pero que el próximo miércoles se reunirá el Consejo Interterritorial de Salud para debatir los criterios de aplicación de la efectividad de las mismas.

En cualquier caso, el Gobierno no va a modificar el decreto tal como indicó la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y según lo manifestado por Sanidad, en esa reunión se estudiará el cierre por días establecido para el puente de la Almudena en Madrid.

Estos días, "hemos tenido que tomar decisiones muy complicadas y, en concreto, una especialmente difícil" como ha sido el cierre de la Comunidad de Madrid, ha reconocido Ayuso.

Ha resaltado que en este puente de Todos los Santos hay "muchísima movilidad", puesto que normalmente suele haber cerca de un millón de viajes y cerca de seis millones de desplazamientos en todo el territorio nacional y que el propósito de la Comunidad de Madrid es cerrar la región "solo lo imprescindible".

Ha dicho que no entendía por qué había que cerrar la región durante siete días seguidos, por qué no tres o por qué no uno, dependiendo de las circunstancias. "Nosotros creemos que los confinamientos cuanto más pequeños funcionan mejor".

Ayuso se refería también a la reunión celebrada el miércoles con los presidentes de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, quienes anunciaron el cierre perimetral de sus comunidades hasta el 9 de noviembre.

"Todos queríamos llegar a un acuerdo, yo también, pero también les manifesté que en principio yo no era partidaria de cerrar la Comunidad de Madrid sin más, porque no hay un solo estudio que demuestre que esto funciona", ha precisado, después de que ambas comunidades reconocieran que pensaron al término del encuentro que había un acuerdo para un cierre coordinado de las tres regiones. Pero Ayuso ha asegurado que "accedimos a cerrar la Comunidad de Madrid, pero sí les trasladé que quería hacerlo por días".