El Ayuntamiento de Teruel modifica la programación de Navidad por las nuevas restricciones sanitarias

El Ayuntamiento de Teruel ha modificado la programación de Navidad al entrar en vigor la Orden del Gobierno de Aragón con respecto a las medidas sanitarias que deben aplicarse a partir de las 00.00 horas de este miércoles, 29 de diciembre, con el fin de frenar la expansión de la pandemia de coronavirus.

Entre las modificaciones figura la Feria de Navidad que sigue adelante con un aforo máximo en el Palacio de Exposiciones de 250personas. Como ya estaba establecido previamente, los niños que deseen asistir deberán realizar la reserva previa en la página 'www.ferianavidad.teruel.es' con un máximo de 200 niños por turno.

Solo se permitirá entrar acompañados por 1 adulto a los niños menores de 6 años, debiendo presentar el adulto el correspondiente certificado COVID.

En cuanto al espectáculo infantil Freak Show del Circo la Raspa, programado para este miércoles, 29 de diciembre, a las 12.30 horas, en el Polideportivo San Fernando, pasará a realizarse a la misma hora en la pista exterior del Polideportivo San Fernando.

El espectáculo infantil Mister Blu, de Tombuctu Teatro, programado para el miércoles día 5 de enero a las 12.00 horas en el Casino de la Plaza de San Juan, pasará a realizarse a la misma hora en la Plaza de San Juan. En las actividades culturales del Teatro Marín el aforo se reduce a 250 personas

SUSPENDIDA LA NOCHEVIEJA INFANTIL, LA CABALGATA NO

La Nochevieja infantil se ha decidido suspenderla, dado que es un evento que congrega a cientos de personas; mientras que la carrera de San Silvestre, que empieza a las 18.00 horas se va a realizar, pero en ningún caso se pasará de 500 personas. Siempre que no se pueda guardar la distancia, la mascarilla será obligatoria, sobre todo, en salidas y llegadas.

En la carrera no competitiva al no haber pre-inscripción se controlará el acceso de los corredores a la entrada para no pasar de 500 personas. Se solicita al público que para ver las carreras se coloque a lo largo de todo el recorrido. Ambas carreras son dos eventos diferenciados, ha precisado el Ayuntamiento de Teruel en una nota de prensa.

En el Centro de Ocio Joven, el aforo del edificio se limitará a 250 personas, es decir el 50 por ciento, y también por espacios y actividades. Los talleres se limitarán hasta un máximo de 10 personas por mesa hasta completar aforo.

En el espacio de cine se ocuparán la butacas alternas hasta llegar a aforo de 40 personas, la mitad; está prohibido consumir bebida o comida en el interior del recinto; y los mayores de 12 años deberán presentar certificado COVID.

El resto de actividades, incluida la Cabalgata de Reyes, se desarrollarán según lo previsto en la programación navideña.