La AVT pide paralizar la campaña con niños que pide liberar a presos de ETA

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha pedido al Defensor del Pueblo vasco (Ararteko) que paralice la campaña puesta en marcha por la red Sare para pedir la excarcelación de presos de ETA "sirviéndose de niños y jóvenes", en un "claro intento de manipularlos".

La AVT se suma de este modo a las críticas de otras asociaciones como Covite y la Fundación Fernando Buesa, que también han denunciado la utilización de niños en un vídeo de la plataforma de apoyo a los reclusos de ETA, Sare.

La AVT ha dirigido una carta al Defensor del Pueblo vasco para expresarle su "máxima preocupación y estupor" por esta campaña que "busca la impunidad de los graves crímenes" cometidos por ETA y exige la puesta en libertad de estos presos "sin que cumplan con la penas impuestas por los tribunales".

Recuerda que en el vídeo aparecen también los payasos Pirritx, Porrotx y Marimotots con una "intención clara de blanquear y dulcificar" la figura de los reclusos de ETA, en un intento de "manipular e influir negativamente en los niños y jóvenes vascos".

La AVT cree que no se trata de un hecho aislado y destaca que hace unos meses se supo que el 22 % de los 160 alumnos de la Facultad de Magisterio de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) que participaron en una encuesta apoyaba las acciones de ETA y un 23 % consideró que el uso de la violencia no provoca efectos sociales negativos, lo que le lleva a pensar que "algo no se está haciendo bien con los jóvenes y niños vascos".

Por ello, reclama al Ararteko que impida la difusión de este vídeo y que se adopten las medidas necesarias para "proteger" a jóvenes y niños en Euskadi de "la manipulación por parte de ciertos sectores de la sociedad vasca" sobre la violencia ejercida por ETA durante décadas.