Así viven los hosteleros de la zona el 'megabrote': "Que se vayan a su casa"

En Palma de Mallorca, el juez ha acordado que solo permanezcan confinados los jóvenes del viaje en las islas que han dado positivo por la covid-19. Son 68 de los 269 cuyo aislamiento había ordenado el Govern. Por tanto, los que hayan dado negativo podrán salir de su confinamiento ya que el juzgado ha considerado que la medida es desproporcionada. La resolución se puede recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia, aunque de momento, no ha habido ningún tipo de reacción desde el gobierno balear.

El megabrote se acerca a los 1.500 contagios y ha repercutido en diez autonomías como Madrid con 778 positivos. De hecho, han generado 33 casos secundarios. Los jóvenes se han alojado en pleno paseo Marítimo de Palma, en un hotel alberga prácticamente a la totalidad de los que requerían aislamiento bien por ser contactos estrechos o positivos de covid-19.









El hotel permanece cerrado, no hay policías en la puerta aunque se puede observar a algunos de ellos en los balcones bailando e incluso algunos vecinos denunciaban exceso de volumen y jolgorio. Así lo denunciaba Antonio a El País: "Nos han dejado el pasillo interior sucio, tiran los yogures enternos, la comida. Es una vergüenza".

La Policía Local de Palma tuvo a comienzos de semana, y de madrugada, en el hotel por las quejas que recibieron. Además, el personal de seguridad del establecimiento manifestó la preocupación de que desde un bar cercano se estuviese suministrando alcohol a los jóvenes aislados mediante cubos atados a sábanas.

Los jóvenes, durante su estancia forzada en el hotel por la covid, llegaban a salir a los balcones pidiendo libertad y algunos padres indicaban que sus hijos habían sido secuestrados.

Los estudiantes aislados en el hotel puente del Govern gritan a algunos ciudadanos instigadores “Queremos salir, libertad, libertad” pic.twitter.com/oChodD6bsx — Xisco Umbert (@xiscoumbert) June 28, 2021

Rafael Murillo, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad CEU San Pablo, aseguraba en ‘La Lupa de la Mañana’ de TRECE que sí es legar confinar a estos menores por cuestiones de índole sanitarias: “Yo creo que sí porque tenemos una legislación que determina que, con el fin de controlar enfermedades transmisibles, las autoridades pueden adaptar las medidas oportunas para el control de los enfermos así como las personas que hayan estado en contacto con los mismos y aquellos que consideren necesarias por riesgo de contagio transmisible. Por este motivo, con esta ley tiene capacidad para limitar, que no suspender, derechos fundamentales”.

Según la Fiscalía balear, no procede ratificar el aislamiento respecto a los jóvenes que han dado negativo en las pruebas diagnósticas, al no constar respecto a cada afectado por el aislamiento "en qué momento y lugar coincidieron con un caso diagnosticado".









El dueño de un establecimiento cercano al hotel en el que permanecían los jóvenes confinados por el macrobrote ha reflexionado sobre la decisión de la justicia y el ambiente que se vivía en la zona. Entre otras cuestiones, ha notado "afluencia de periodistas y de gente alrededor del hotel en estos días".

Además, ha asegurado que se está haciendo todo mal por la forma en la que les han confinado. Respecto al cumplimiento de la cuarentena por parte de estos jóvenes, la persona con la que hemos contactado muy próxima a esa zona en la que se encuentra el hotel puente covid nos decía que observa jóvenes por la zona pero no sabe si son ellos o no. "Que sean del hotel no lo sé", afirmaba.

Otra de las cuestiones más comentadas en estos días es el hecho de que estos estudiantes estuviesen recibiendo alcohol por parte de establecimientos cercanos. "Dicen que les dan bebidas alcohólicas pero no sé si era alguien de aquí, de Mallorca que les conoce... pero yo creo que no les dan alcohol. Y en todo caso, serán amigos". Un tema, el del confinamiento de estos jóvenes que es "un poco tabú aquí, no se habla mucho".

Este comerciante también ha aprovechado para denunciar las estrictas medidas que atraviesan las islas, comparándolo con otras autonomías. "Nos han abierto hace cuatro días los negocios. Estamos en julio, y esto está vacío. Miramos al Madrid y al País Vasco y la gente sigue su vida. Si nos cortan el turismo, esto se acabó".

Sea como fuere, esta circunstancia poco a poco va encauzándose y por ahora, son 68 de los 269 jóvenes los que podrían abandonar el hotel en el que llevan varios días confinados por considerarse contactos estrechos de los casos positivos. Así lo ha dictaminado el Juzgado de lo Contencioso número 3 de Palma, que ha tumbado el confinamiento a los jóvenes que hayan dado negativo en las pruebas de covid-19.