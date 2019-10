Así es Tsunami Democràtic, la respuesta independentista a la sentencia del procès

Ha nacido al calor de la última Diada y con el horizonte puesto en la próxima sentencia a la cúpula del procès. Pero ¿quienes están detrás de este llamado 'Tsunami Democràtic'? No hay un representante visible, un portavoz reconocible, pero sí es cierto que en su puesta de largo ya cuentan con el apoyo de Carles Puigdemont desde Waterloo, Quim Torra desde el Palau de la Generalitat así como el respaldo de ERC, 'Junts per Catalunya', la CUP o las dos plataformas que abanderaron al principio la lucha del separatismo catalán, la ANC y Òmnium Cultural.

El pasado jueves 5 de septiembre realizaron su primera reivindicación masiva desplegando 11 pancartas en lugares emblemáticos de Barcelona, Gerona, Lérida, Tarragona y otras localidades importantes de Cataluña como Badalona, Terrassa o Tortosa. En ellas y en otros puntos lograron colocar además 15 mil carteles. Muchos edificios amanecieron ese día literalmente empapelados.

Tienen el apoyo de todo el espectro del separatismo catalán porque ante las divergencias más o menos reconocidas que en los últimos tiempos ha mostrado éste esta plataforma busca justo lo contrario: el de dar una imagen de unidad, de iniciativa. Y a esa iniciativa le ponen una fecha que está al caer: la de la sentencia del Supremo a la cúpula independentista. Se espera para las próximas semanas y en sus mensajes que no se cansan de repetir en las redes sociales se presentan como la red que va a coordinar la reacción al fallo judicial.

'Derechos, libertad, autodeterminación' son solo algunos de sus lemas como también el de 'Recuperemos la iniciativa. Cambiemos el estado de las cosas'. Hay un mensaje claro que dejan en todos sus vídeos, sus textos, sus consignas. Es el de 'No violencia y desobediencia civil'. Y es en ese punto donde miran a los catalanes, al ciudadano de a pie. Con mensajes en inglés o en catalán dicen textualmente 'Cuando salga la sentencia movilización inmediata. Tú eres la respuesta. Tú eres el tsunami. Estate alerta'.

En ese lavado y promesa de no violencia en sus mensajes mezclan fotografías y hechos históricos mundiales con comparaciones con una versión, la suya, de la situación política catalana. Gandhi, Martin Luther King, Rosa Parks, la manifestación contra el G7 en Seattle o la Revolución de los Claveles en Portugal mezcladas con imágenes de Manuel Marchena, de policías nacionales y guardias civiles y todo ello adornado con frases como 'La historia la han escrito los pueblos. Los derechos los han conquistado las luchas. Sabemos que nuestra fuerza es la fuerza de la gente'. De fondo una canción. 'Power to the people' de John Lennon.

Y aunque de momento no han utilizado esa 'fuerza' de la gente sí que en las últimas semanas han ocupado sucursales bancarias, sedes de compañías eléctricas... (en este último caso con la excusa de denunciar el cambio climático). La estética en esas okupaciones son máscaras blancas en la cara y carteles en blanco y negro con el lema 'Esta empresa financia la represión'.

De momento lavan la imagen más violenta de los CDR y se preparan para actuar en el día después de ese fallo judicial. Aseguran que no pararán 'hasta que todos estén libres'.