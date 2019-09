Así funciona el hilo de silicona, el último invento de los ladrones para robar en casa

Se trata de un método muy utilizado por los ladrones para saber que no hemos estado en casa durante unos cuantos días. La idea es sencilla, consiste en colocar un imperceptible hilo de silicona entre el marco y la hoja de la puerta, generalemente en las partes que están menos a la vista (parte alta y baja de la puerta). Si cuando vuelven los ladrones el hilo está intacto, saben que "no hay moros en la costa" y que tienen vía libre para entrar al no detactar movimientos en la casa.

El Cuerpo Nacional de Policía ha advertido en su Twitter de cómo funciona este método, que ha sido muy utilizado en los meses de verano.

Gracias a la #ColaboraciónCiudadana, se ha establecido un dispositivo que culminó con la detención in fraganti del responsable de varios robos en viviendas de #Huesca mediante la técnica del "hilo invisible".

Si observas una marca de este tipo➡️��091 pic.twitter.com/nnEsP6tbtG — Policía Nacional (@policia) 26 de agosto de 2019

Recientemente, se ha detenido en Huesca a un ciudadano de origen georgiano que utilizaba este sistema en varias viviendas de la zona, según advertía la policía. "Gracias a la colaboración ciudadana, se ha establecido un dispositivo que culminó con la detención in fraganti del responsable de varios robos en viviendas de Huesca mediante la técnica del hilo invisible". Y advierte que si detectamos esta "marca" avisemos inmediatamente al 091.

Los Mossos en un vídeo explican cómo funciona este sistema: