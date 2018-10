Así explica Verstrynge su visión de la educación en Andalucía: Mucho rebujito, mucha cervecita y mucha playita

Jorge Verstrynge en el programa 'Al Rojo Vivo' que se siente "un poco desconcertado" al "ver la falta de sentido del humor de los andaluces de un tiempo a esta parte".

"Se meten mucho con lo que Tejerina dijo, que quizás era una exageración, pero también es verdad que la formación de la juventud andaluza es menos buena que la de la juventud de una parte importante del país". "Mucho rebujito, mucha cervecita, muchas gambitas, mucha playita, mucho ordenador o móvil", ha añadido tras defender la versión de Tejerina.

"Mucho rebujito, mucha cervecita y mucha playita pero [...] la formación de la juventud andaluza es menos buena que la de la mayor parte del país"



IMPRESENTABLE Jorge Verstrynge pic.twitter.com/OgYLJo5AAc — Er Prinçipito Andalûh ۞ (@Erprincipitoand) 25 de octubre de 2018

Unas palabras que no han gustado al director y presentador del programa, Antonio García Ferreras, que le respondió de forma tajante: "Las bromas con los acentos siempre son con unos y no con otros. Sentido del humor sí, pero bromas con estereotipos no". "Andalucía es mucho más que rebujito, playita y cachondeo", ha apuntado el presentador para finalizar el debate.