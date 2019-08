La reacción de Abascal al conocer que cuatro de los acusados por la violación de Bilbao están libres

Dos de los seis detenidos el pasado viernes por su presunta implicación en una violación grupal a una joven de 18 años en el parque de Etxebarria de Bilbao ingresaron este fin de semana en la prisión vizcaína de Basauri por orden judicial. Los otros cuatro detenidos han quedado en libertad con la condición de presentarse todos los días en dependencias judiciales.

Los hombres, magrebíes y de entre 18 y 36 años, fueron detenidos en la madrugada del viernes después de que una joven acudiera a un centro hospitalario donde relató haber sufrido una agresión sexual en grupo horas antes. La Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao ha reprochado a la justicia que haya dejado en libertad a cuatro de los arrestados y que los mismos puedan encontrarse con la víctima por la calle.

El líder de Vox, Santiago Abascal, tampoco entiende la orden judicial y ha escrito un tuit muy duro contra los acusados. "Deberían estar cargados de cadenas y en un avión a Argelia, para cumplir su condena allí y no regresar a Europa jamás.Y están en nuestras calles otra vez, riéndose, en libertad con cargos. Y la dictadura progre preocupada solo por la “xenofobia”. Qué asco", ha dicho incluyendo un vídeo donde se ve tres de los acusados instantes después de quedar libres.

En una de esas grabaciones, los jóvenes mantienen que ellos siempre tienen relaciones sexuales consentidas: "Los argelinos nos tenemos problema con las chicas", aseguran ante la cámara. ¿Y por qué fueron entonces detenidos? "Seis personas estábamos en el rio y (la policía) dijo todos, pues seis personas. El juzgado (ha dicho) que no son seis personas", dicen con gran dificultad al expresarse en castellano. Al final, enseñan a cámara un porro y asegura que la droga no es "mal". "¡Libertad! Hachís, droga no mal. Buena fiesta, agur", concluyen.