Así es la boda de una niña de 9 años en Irán, el país en el punto de mira de Vox

El grupo parlamentario de Ciudadanos se ha unido a la iniciativa de Vox de negarse a acudir en el Congreso a una reunión de la Mesa y los Portavoces de la Comisión de Exteriores con una delegación iraní, por la prohibición protocolaria de que las mujeres diputadas saludasen a los hombres de la República Islámica.

El protocolo inicial enviado a los grupos parlamentarios indicaba que las mujeres no podían dar la mano a los representantes masculinos de Irán . Los hechos fueron denunciados públicamente por Vox, que anunció su negativa a sumarse a la cita de este martes al considerar que esas condiciones resultaban "inaceptables".

En ese contexto, la Cámara comunicó que no habría saludo inicial y que la reunión con el director general para Europa del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Mahmoud Barimani , comenzaría directamente con ambas delegaciones sentadas ya en la mesa, sin saludo protocolario.

De hecho, fuentes parlamentarias han asegurado que nunca estuvo previsto un saludo protocolario, sino simplemente una reunión, y que así constaba en la convocatoria inicial. Sin embargo, a mediodía de este martes la Embajada de Irán ha informado al Congreso sobre su protocolo, que impide que los hombres toquen a las mujeres, y la Cámara lo ha comunicado, a su vez, a diputados que habían confirmado su asistencia.

Tras hacerse pública esta información, en las redes sociales se ha hecho viral un vídeo que refleja cómo es una boda en Irán, en el que una niña de 9 años se casa con un hombre adulto.

Voici la fête de mariage d'une fillette de 9 ans en Iran.

Après les avoir couvertes d'un hijab à 2 ans, ils les marient à 9!

Qu'en pensent les "féministes"?



This a wedding party for girl who is under 9 years old from Iran. pic.twitter.com/Gf67v61OCt