Un asesor de Puigdemont, contra el Ejército: "¿Disparan al virus o a la gente?"

La crisis del coronavirus que está viviendo el mundo y España con una especial intensidad, también está dejando muchos comentarios y actitudes a nivel político. Algunas han sido destacadas y aplaudidas por la ciudadanía, pero no faltan las que han sido consideradas poco adecuadas para un momento de la gravedad que vivimos. En este último grupo podríamos encuadrar los comentarios realizados por Aleix Clarió, asesor y community manager de expresidente fugado de la Generalitat, Carles Puigdemont.

Ante el anuncio del estado alarma decretado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, las consecuencias han sido varias. No solo en el plano económico, cuyas medidas se dieron a conocer este martes tras el Consejo de Ministros, también de restricción de movimiento para los ciudadanos. Desde las autoridades competentes se ha instado a quedarse en casa y para asegurarse de que se cumplen las recomendaciones, se está aprovechando la capacidad de las distintas unidades que conforman las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Entre ellas, el Ejército.

La posibilidad de que destacamentos del Ejército como la UME y demás llegue a todo el territorio nacional no ha parecido gustar en el sector más independentista de la política catalana. En este contexto, se enmarcan las declaraciones del community manager y asesor del fugado Carles Puigdemont. Aleix Clarió, que es como se llama, decidió contestar a unas declaraciones de la ministra Robles, con una pregunta de dudoso gusto, dadas las circunstancias que vivimos en todo el país, Cataluña incluida.

�� Margarita Robles: "Veurem als militars on faci falta. Aquest no és un problema de territoris: és un problema dels ciutadans, de salut. On calgui que hi hagi les Forces Armades, on sigui imprescindible, hi seran" https://t.co/nUO7f9kWSf