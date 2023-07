El PP asegura que aumentará la oferta de los viajes del Imserso desde Menorca

Los candidatos populares al Congreso y Senado, Joan Mesquida y Cristóbal Marqués, han defendido este martes la necesidad de aumentar la oferta de viajes del Imserso desde Menorca para los jubilados de la isla que, según han dicho, cuentan con menos oferta que Ibiza y Mallorca.

Asimismo, también han destacado la necesidad de que el Gobierno central actualice las tarifas que cobran los hoteleros por prestar este servicio para mantener la actividad.

Según han dicho, estas mejoras no solamente beneficiarán a los usuarios, sino también a los establecimientos, por los beneficios directos e indirectos que genera esta actividad en invierno", ha dicho Mesquida, quien ha remarcado que "el Ejecutivo debe pagar lo que es justo a las empresas del sector que se dedican al Imserso, para evitar así que se trabaje a pérdidas. Siempre hablamos de desestacionalizar y de la importancia de alargar la temporada, pero si luego no damos facilidades a las pequeñas empresas fuera de temporada, no sirve de nada".

Desde el PP han recordado que el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, con Cristóbal Marqués, exigió en una moción que fue aprobada en la Comisión de Industria, Turismo y Energía incrementar la dotación para los viajes del Imserso en los Presupuestos Generales del Estado.

"Ha habido una actitud de pasotismo total por parte del Gobierno central estos últimos años en cuanto a los viajes del Imserso que es un sector que da un gran servicio a nuestras personas mayores. Si queremos aumentar la oferta, una de nuestras propuestas, primero es indispensable que se regularicen los precios, sino, no habrá hoteles que quieran participar en los programas", ha destacado Marqués.