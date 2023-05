Arrimadas respalda la candidatura "valiente" de CS para trasladar "seriedad y sentido común" al Ayuntamiento

La portavoz de Ciudadanos (CS) en el Congreso de los Diputados, Inés Arrimadas, ha trasladado este sábado su respaldo personal a la candidatura de "gente valiente" que presenta su partido al Ayuntamiento de Cádiz en las próximas elecciones municipales del 28 de mayo, encabezada por Juan de Dios Sánchez, y que pretende que desde el Consistorio gaditano se empiece a "trabajar con seriedad" y "sentido común".

Así lo ha expresado la dirigente de CS en una atención a medios antes del acto de presentación de la candidatura del partido naranja en Cádiz, una ciudad que, según ha remarcado Arrimadas, "tiene que ser uno de los motores no sólo de Andalucía, sino de todo el sur de España".

Arrimadas ha subrayado que CS reivindica "lo que Cádiz se merece", y que desde el Ayuntamiento gobernado en los últimos ocho años por José María González 'Kichi' "se dejen de hacer experimentos y juegos y se empiece a trabajar con seriedad".

Ha resaltado así que la de CS es "la candidatura de la seriedad, del sentido común, de la gente valiente, que no vende humo, de la gente que sabe lo que es trabajar fuera de la política, de la gente que vive en Cádiz, que es de Cádiz y que quiere a Cádiz", y la que "puede revivir Cádiz, relanzar" la ciudad y "volver a hacer que sea un motor económico y social, no solo de la provincia, sino también de toda Andalucía y de todo el sur de España".

En esa línea, Arrimadas ha sostenido que "hay muchísimas oportunidades que Cádiz no aprovecha porque su ayuntamiento no trabaja" y "no tiene un proyecto ambicioso" con "medidas realistas, sensatas" como las que abandera Ciudadanos, según ha incidido.

ANTE LA "RESPONSABILIDAD DE SER DECISIVOS"

A preguntas de los periodistas sobre las aspiraciones de CS en las próximas elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo, Arrimadas ha respondido que "tenemos la responsabilidad de ser decisivos en muchos lugares, de hacer que en muchos ayuntamientos y muchas comunidades autónomas se hagan las cosas bien, se empiecen a aplicar políticas sensatas, de reforma, innovadoras, y políticas de total transparencia".

"Estamos hartos de que los ayuntamientos sean utilizados por los partidos para colocar a sus amigos, para dar contratos a dedo, para no tener proyectos ambiciosos de ciudad, sino proyectos personales ambiciosos", ha añadido Arrimadas, que ha defendido que en Ciudadanos salen "a por todas" en estas elecciones, sabedores de que "con un 'puñadito' de votos podemos ser decisivos en muchos sitios", según ha añadido.

Arrimadas ha prometido que, "cuando sea decisivo, Ciudadanos va a ser decisivo para bien", y frente a otros partidos que "sólo piden sillones", ellos van a "exigir medidas, respuestas, transparencia, seriedad, atracción de inversiones, de empleo", así como "luchar contra la ocupación, la delincuencia, el mal acondicionamiento de las calles"; en suma, contra "los problemas que afectan al día a día", según ha resumido.

Arrimadas ha reivindicado a Ciudadanos como "el partido más pegado a la calle" y "el único que está formado por personas que venimos todos de la sociedad civil", el partido "de los currantes" que "quiere frenarle los pies a los sinvergüenzas", según ha abundado.

Finalmente, sobre posibles pactos postelectorales, la dirigente de CS ha explicado que "los territorios van a tener autonomía para decidir cuáles son los mejores pactos", pero ha avisado de que "la instrucción del partido", de su dirección nacional, "es que esos pactos no van a ser sobre sillones, sino sobre propuestas", y si en CS son "decisivos" van a negociar exigiendo "reformas para Cádiz, medidas sociales y económicas para relanzar" esta ciudad.

Por su parte, el candidato a la Alcaldía, Juan de Dios Sánchez, ha valorado la "ilusión" de quienes forman esta candidatura, "personas muy preparadas que vamos a intentar sacar a Cádiz del letargo en el que se encuentra y de la dejadez en la que lleva más de ocho años", según ha añadido.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Tenemos el mejor proyecto para la ciudad, con medidas realistas, y con el mejor partido, un partido de centro, moderado y progresista, en el que aplicamos el sentido común y la sensatez", ha defendido el candidato de CS.