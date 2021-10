Arrimadas dice que el Gobierno está "deseando" que no venga Puigdemont a España

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha señalado este lunes que "la desgracia de este país" es que "tenemos un Gobierno" que está "deseando" que el expresident de Cataluña Carles Puigdemont no venga a España porque de esta forma no se les "complica" su plan con sus "socios separatistas".



En rueda de prensa tras su visita a la subestación del parque eólico Castillo de Garcimuñoz, en Pinarejo (Cuenca), Arrimadas ha asegurado que en Ciudadanos "estamos deseando que (Puigdemont) venga a España y dé cuentas ante la justicia".



Ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su Ejecutivo están "deseando que Puigdemont no venga porque así no se les complica a ellos su plan con sus socios separatistas", y ha señalado que esto es "lo indignante".



Arrimadas ha insistido en que esto es "decepcionante" y ha agregado que "no sabemos lo que ha hecho con la Abogacía del Estado, pero no nos extrañaría absolutamente nada para que Puigdemont no venga".



Respecto a la declaración ante el juez de la exministra de Exteriores Arancha González Laya por la entrada en España, en abril de este año, del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, por la Base Aérea de Zaragoza, Arrimadas ha dicho que los gobiernos deben ser conscientes de que "todo lo que hacen y todo lo que dicen" puede afectar a la imagen de España.



Por otra parte, sobre la convención nacional del PP que ha finalizado este domingo en Valencia, Arrimadas ha señalado que ha sido la convención de un partido conservador, "una corriente ideológica muy respetable que es la que representa el PP", frente a la cual hay una "alternativa moderna y europeista", que es Ciudadanos.