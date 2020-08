Arnaldo Otegui se posiciona para ser senador de Bildu en septiembre

Tres semanas después de la celebración de las elecciones vascas, celebradas el 12 de julio, el Tribunal Supremo anuló la sentencia que condenaba a Arnaldo Otegui, coordinador general de EH Bildu, a seis años y medio de cárcel por un quebrantamiento de forma. El líder batasuno quedaba así liberado de la inhabilitación que pesaba sobre él hasta 2021, lo que abre la puerta a que pueda ocupar de nuevo un cargo público.

Es por ello que una vez conocido el Parlamento vasco tras las elecciones, a EH Bildu le corresponde nombrar a un senador por designación autonómica. Segú, apunta La Razón, Otegui tendría una posibilidad de ir a Madrid como miembro de la Cámara Alta si así lo decide el partido que lidera.

Quebrantamiento de forma, esa es la razón de la anulación de la sentencia de Otegui, y no por cuestionamiento de los hechos (refundar la ilegalizada Batasuna). Mientras tanto, y a la espera de que se repita o no el juicio, Otegui ya no cuenta con ninguna inhabilitación para ostentar ningún cargo público y podría ser nombrado senador de designación autonómica por el Parlamento Vasco en septiembre.

Los partidos cuentan con 20 días hábiles desde la constitución de la Mesa para proponer sus candidatos y a EH Bildu, segundo partido más votado, le corresponde uno de ellos. Tras la revisión de las candidaturas, serán nombrados aquellos que reciban al menos una cuarta parte de los votos de los miembros de la Cámara.