Aragonès se siente por ahora más cerca del 'no' a los presupuestos de Sánchez

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha advertido este viernes al Gobierno de Pedro Sánchez que en este momento se siente más cerca del "no" que del "sí" a los presupuestos generales del Estado para 2022.

En declaraciones a SER Catalunya, Aragonès ha lanzado una advertencia al Gobierno, consciente de que los 13 diputados de ERC en el Congreso pueden resultar decisivos para aprobar las cuentas, como ya lo fueron con los últimos presupuestos.

"No vamos bien. Los niveles de cumplimiento del acuerdo de los últimos presupuestos no son aceptables. En el primer semestre solo se había materializado un 13% de las inversiones consignadas para Cataluña", ha denunciado.

Y ha agregado: "Si los acuerdos que incorporas en un presupuesto luego no se ejecutan, ¿para qué sirve llegar a acuerdos?".

Aragonès ha vuelto a exigir "garantías de cumplimiento en la ejecución de las inversiones" y ha instado al Gobierno a concretar qué "mecanismos" puede establecer para ofrecer estas garantías.

Según el president, "vamos hacia el esquema que durante años se intentó y que solo funcionó durante dos ejercicios", gracias a la disposición adicional tercera del Estatut.

Este esquema permitiría que si hay unas inversiones presupuestadas que no se ejecutan, "este dinero pasa a la Generalitat, que ya hará las inversiones", aunque ha insistido en que es el Gobierno el que "debe poner sobre la mesa la garantía de que aquello que hemos acordado se acabe cumpliendo".

Otros asuntos que deben incluirse en la negociación, ha recalcado, son la cogestión de los fondos europeos y la protección del catalán -a través de cuotas- en la futura ley estatal del audiovisual, una cuestión que ha definido como "requisito indispensable para poder llegar a acuerdos" en los presupuestos.

A falta de que se llegue a un acuerdo sobre estas cuestiones, Aragonès ha dicho sentirse más cerca del "no" que del "sí" y ha recalcado que no depende de él cambiar su postura, sino del Gobierno: "No pueden pretender que hagamos una adhesión a un proyecto de presupuestos que luego no se cumple".

Por otra parte, sobre el aumento del precio de la luz, ha explicado que, previendo que "este invierno será complicado", ha encargado a diferentes responsables del Govern que preparen medidas para "dar respuesta al incremento del coste energético" a partir de noviembre o diciembre, aunque no ha develado cuáles.

También se ha referido a la labor de los Mossos d'Esquadra y ha asegurado que "el principal reto de seguridad en Cataluña" en estos momentos es el crimen organizado relacionado con la droga, un asunto que ve con "preocupación" y para el que se necesita "una estrategia global", porque las "redes internacionales han entrado aquí". EFE

rm/ml/fg