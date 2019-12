Antonio Maestre dice que Otegi es mejor que Abascal y las redes responden así

El periodista Antonio Maestre, colaborador de LaSexta, ha escrito un polémico artículo en el que equipara al terrorista condenado Arnaldo Otegi con el líder de Vox, Santiago Abascal, llegando a asegurar que Abascal, que fue durante muchos años objetivo de la banda terrorista de la que Otegi formaba parte, es peor que el líder de Bildu.

El artículo, titulado "Otegi es mejor que Abascal", recoge frases como estas:

"Arnaldo Otegi es mejor que Santiago Abascal y Bildu, un partido mucho más decente desde el punto de vista moral que el de los posfascistas de Vox".

"Algunos como Arnaldo Otegi construyeron junto a Jesús Eguiguren el espacio de diálogo necesario para que la violencia solo fuera un recuerdo presente que curar día a día".

Cada vez que alguien hable de Otegi cuando se mencione el cordón sanitario a VOX al menos aquí hay razones y argumentos para librar ese debate. Y esa es la labor de los que participamos en el debate público. — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) December 8, 2019

Antonio Maestre se dedica además a criticar a la actriz Marta Etura que, de manera valiente, criticaba abiertamente a Otegi hace unos días, diciendo lo siguiente: "Que una persona que ha formado parte de un grupo terrorista, que ha matado y ha secuestrado, se presente a un cargo público, no me parece normalizar las cosas en absoluto".

Una reflexión que no ha gustado a Maestre, que afirma lo siguiente: "Marta Etura consideraba en una entrevista en El Mundo que no es normal que un terrorista pueda tener cargo público. Quizás debería informarse antes de otorgar asesinatos a Arnaldo Otegi que no cometió".

Las redes han cargado duramente contra el artículo de Antonio Maestre, criticando que equipare a un terrorista con un amenazado por ETA, con mensajes como estos.

Antonio maestre dice que hay que acabar con las herencias y que la gente empiece desde cero. No se si es que realmente es así de tonto o ya es por vicio — Raquel (@Raquii_pb) December 7, 2019

Y aún hay quien se sorprenda que el mamarracho de Antonio Maestre, vomite en un artículo que preferiere a Otegi que a Santiago Abascal. pic.twitter.com/9D1E5piIGK — Vicente Gómez (@vicentegomez77) December 8, 2019

Antonio Maestre,

un país donde se dice a Ortega Lara, fundador de VOX (secuestrado 532 días por ETA) extrema derecha, y mientras a Otegi se le considera hombre de paz, tiene un gran problema. pic.twitter.com/BxB6XK5Zj7 — FM. ���� (@Pozo_1969) December 8, 2019

Vídeo

Santiago Abascal comenzó su carrera política en el Partido Popular del País Vasco, cuando la violencia de los asesinos de ETA, jaleados por Otegi, estaba presente en cada rincón de Euskadi. Fue en esa época cuando Abascal sufrió en sus propias carnes la ira de los simpatizantes de Batasuna. El actual dirigente de Vox siempre recuerda que el hecho de que su familia estuviera amenazada por ETA marcó su vida. Con tan solo 23 obtuvo su primer cargo público al ser elegido concejal del PP en el Ayuntamiento de Llodio (Álava), un puesto que revalidó hasta 2007. El día en que fue a recoger su acta fue increpado por un grupo de simpatizantes de Batasuna, formación que acababa de ser ilegalizada por el Tribunal Supremo. Un vídeo muestra al joven Abascal, con un jersey rojo, aguantando las iras de los batasunos junto a su padre, que va de amarillo.

Según denunció el propio Abascal, le golpearon y escupieron en la sesión constitutiva del Ayuntamiento y también le amenazaron de muerte. "Abascal Pim, Pam, Pum", le gritó uno de los agresores. "Pensé que la situación podía acabar mucho peor", especificó en su declaración como testigo durante el juicio, en la que también destacó que "trataron" de insultarle llamándole "español". "Os vais a enterar cabrones, me cago en vuestra puta madre", le espetó otro de los agresores. Monserrat Canive Aldama, que era concejal del PP en la también localidad alavesa de Amurrio en 2003, afirmó que lo que presenció fue un “linchamiento en toda regla”, y consideró que su integridad “estaba en peligro”.