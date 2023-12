ANPE detecta un incremento de casos de acusaciones falsas y ciberacoso de alumnos y padres hacia los profesores

El sindicato alerta que los grupos de WhatsApp en los que participan padres y alumnos son una "bomba de relojería"

El Defensor del Profesor de ANPE ha atendido un total de 182 casos de problemas sufridos por docentes a manos de alumnos y padres en el curso 2022/2023 en la Región de Murcia, lo que representa un aumento del 36,8% con respecto a los 133 del curso anterior. Así, el sindicato ha llamado especialmente la atención sobre el incremento de los casos de acusaciones falsas y ciberacoso de estudiantes y sus progenitores hacia los profesores.

En concreto, el sindicato ha alertado sobre el aumento significativo del 371% en las falsas denuncias contra docentes, que han pasado de 28 en el curso 2021/2022 a 132 en el 2022/2023 (68 de ellas procedentes de alumnos y 64 de los padres); y los casos de ciberacoso, que han crecido un 244,4% desde las 9 hasta las 31 (19 cometidos por los estudiantes y 12 por los progenitores).

Así aparece recogido en el informe del Defensor del Profesor de ANTE Murcia relativo al curso 2022/2023 que ha sido presentado este martes en rueda de prensa por el presidente del sindicato, Clemente Hernández, acompañado por la Defensora del Profesor del curso actual, Isabel Sánchez; y el secretario de Organización del sindicato, José Martínez.

Hernández ha llamado especialmente la atención sobre los casos de ciberacoso a los docentes y, a este respecto, ha recordado que los teléfonos móviles "no se pueden llevar al aula". Aún así, ha criticado que "se graba en las clases y se suben los vídeos a las redes sociales".

Además, Hernández ha reconocido que le "sorprende" la cifra de las falsas acusaciones, un ítem que se incluyó hace solo dos años en el informe del Defensor del Profesor. Se trata, añade, de acusaciones ante la dirección del centro o ante la inspección educativa que "luego se demuestra que no tenían fundamento e, incluso, se retiran porque padres y alumnos se dan cuenta de ello". Sin embargo, ha criticado que estos casos "acaban minando la moral de los docentes".

A su parecer, esto demuestra "la poca consideración que se tiene hacia la labor de los docentes" y ha alertado sobre la "complicidad" existente entre padres y alumnos al acusar a los profesores. "Nos preocupa porque la Ley de Autoridad del Docente, aprobada en 2013, buscaba la presunción de veracidad del profesor pero, en la práctica, el docente se sigue enfrentando a estas situaciones", ha lamentado.

Por ejemplo, ha alertado que los grupos de WhatsApp en los que participan padres y alumnos son una "bomba de relojería" a la hora de publicar comentarios y cree que se debería reflexionar sobre su uso. De hecho, el sindicato ha publicado un decálogo de consejos de cara a concienciar sobre el uso de estas herramientas.

Ha citado como ejemplo el caso de una profesora que se enteró de las acusaciones hacia ella porque su hijo estaba incluido en uno de estos grupos de WhatsApp; o el de otra docente que llegó a recibir hasta 15 correos electrónicos en un solo fin de semana de una madre que quería decirle lo que tenía que hacer con su vástago.

TENDENCIA "EN AUMENTO"

Tal y como refleja el informe, los problemas atendidos por ANPE han crecido desde los 102 registrados en el curso 2019/2020 (marcados en su último tramo por la irrupción de la pandemia de COVID); hasta los 124 en el 2020/2021; los 133 del 2021/2022; y los 182 de 2022/2023.

Teniendo en cuenta que la Región de Murcia cuenta con una plantilla de 22.000 docentes, Hernández ha advertido que los casos detectados "demuestran una tendencia que refleja que no solo no se reducen las agresiones a los docentes sino que se mantienen y van creciendo" a pesar de las medidas y campañas de concienciación puestas en marcha para tratar de atajar la violencia y la agresividad en las aulas, que "no son suficientes".

Además, Hernández ha remarcado que los casos recogidos por el Defensor del Profesor son "la punta del iceberg" porque la mayoría de los docentes "se calla estas situaciones". Así, ha animado a denunciar este tipo de agresiones que, a la larga, generan "problemas profesionales y personales de salud mental, porque no se exteriorizan".

Por sexos, el presidente de ANPE Murcia ha puesto de manifiesto que la mayoría de los casos abordados por el sindicato son sufridos por las profesoras, que suman 152 casos, frente a los 47 que atañen a los hombres. Sin embargo, ha puntualizado que esto "no se debe a que la mujer sea más maltratada, sino a que representan el 80% de la plantilla en Primaria y el 60% en Secundaria".

Por niveles educativos, los colegios (educación Infantil y Primaria) suman 63 casos (56 sufridos por mujeres y 7 por hombres); mientras que en institutos y otros centros (incluidos los niveles de ESO, Bachillerato, educación de adultos, escuelas oficiales de idiomas y conservatorios) suman 136 casos (96 víctimas mujeres y 40 hombres).

En este sentido, el presidente de ANPE Murcia ha llamado la atención sobre la mayor incidencia de estos problemas en educación Secundaria, con 59 casos (el 50,55% del total). Se trata, fundamentalmente, de actos de indisciplina y conductas agresivas que "generan una gran dificultad para trabajar en el aula, porque los profesores pueden emplear siete, diez o hasta doce minutos en retomar la actividad". "Si se suman esas pausas a lo largo del curso, son muchos días perdidos", ha apostillado.

En lo que respecta a los tipos de conflictos con alumnos, el 37,36% se deben a falsas acusaciones (68); el 16,48% se deben a actos de indisciplina en el aula (30); el 10,48% a ciberacoso (19); el 6,59% a amenazas (12); el 5,49% a conductas agresivas entre alumnos que impiden dar clase (10); el 4,4% a acoso (8); y el 2,75% a agresiones de alumnos a profesores (2,75%).

En cuanto a los conflictos con los padres, el 35,16% se deben a falsas acusaciones (64 casos);el 11,54% a denuncias en el centro y/o a través de la inspección educativa (21); el 7,14% a faltas de respeto (13); el 6,59% a ciberacoso a los docentes (12); el 1,65% acosos (3); y el 1,10% a presión por las notas (2).

PROBLEMAS CON LA ADMINISTRACIÓN

El sindicato también ha advertido que crecen los problemas de los profesores con la administración. Ha citado, como ejemplos, casos de docentes que están de baja por problemas de salud como tratamientos de quimioterapia y la Consejería de Educación, por "temas económicos y de plazos", intenta que se incorporen "lo antes posible".

Otro de los problemas, según Hernández, se produce cuando el profesor no encuentra el apoyo necesario en su equipo directivo o en los compañeros. De hecho, ha señalado que la mayoría "se sienten solos" y les cuesta hacer visibles su problemas. En cuanto a la situación psicosocial de los profesores, ha señalado que el 81% presenta ansiedad y el 9% depresión.

PROPUESTAS DE ANPE

En cuanto a las propuestas de ANPE para mejorar la convivencia escolar, se encuentra la elaboración La elaboración de un Plan Estratégico de Mejora de la Convivencia Escolar; así como desarrollar la Ley de Autoridad Docente; y el reconocimiento del estrés, la ansiedad y la depresión como enfermedades profesionales.

También propone la elaboración de protocolos (ágiles y operativos) de actuación ante cualquier tipo de agresiones al personal docente; así como ampliar la formación de los docentes en la resolución y prevención de conflictos; y promover, con urgencia, campañas de promoción social de la figura del Docente.

Igualmente, ha aconsejado desarrollar una Educación en valores positivos que sea sólida y completa; así como la reducción de la carga burocrática de los docentes; la reducción de ratios; y potenciar los departamentos de Orientación.

Hernández ha recordado que el Defensor del Profesor es un servicio exclusivo para profesores creado hace 18 años y que, desde su origen, ha atendido 44.000 en toda España, 2.800 de ellos en la Región de Murcia.