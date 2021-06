Andalucía rechaza las medidas "impuestas" para el ocio nocturno y hostelería

La Junta de Andalucía ha rechazado las medidas en educación, ocio nocturno, hostelería, vacunas o consumo de tabaco acordadas sin unanimidad entre las comunidades en el Consejo Interterritorial de Sanidad, y ha reprochado al Ministerio de Sanidad que imponga esos criterios.

En un comunicado tras la reunión de este organismo, el consejero andaluz de Salud, Jesús Aguirre, ha instado a que las propuestas del Consejo Interterritorial no sean de obligado cumplimiento si no se aprueban por consenso "y que se ciñan a recomendaciones", porque las competencias en salud públicas son autonómicas.

En la reunión de este miércoles por la tarde, Aguirre ha mantenido que las nuevas medidas "no aportan nada nuevo" a las que ya están vigentes en Andalucía y ha señalado que "no es lógico" que si el Gobierno decidió retirar el estado de alarma y "no dotar" a las comunidades de herramientas jurídicas ahora quiera "adoptar medidas de competencia autonómica".

Por otra parte, el titular de Salud también ha reclamado que la administración de la vacuna de Janssen se haga según "criterios científicos", ya que la Junta de Andalucía quiere que todas las vacunas puedan aplicarse a todas las edades cuando así lo refrenden las agencias europea y española del medicamento.

Respecto al Certificado Europeo de Vacunación, Aguirre ha celebrado que Andalucía haya sido una de las comunidades autónomas participantes en este proyecto que se pondrá en funcionamiento "a la mayor brevedad posible".