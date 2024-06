AMP.- Prohens expresa "rechazo" por la polémica del Parlament: "No se puede faltar el respeto a personas asesinadas"

VÍDEO: Enlace a archivo de vídeo disponible al final del texto.

Todos los diputados del PSIB menos el portavoz abandonan el pleno de comparecencia de Prohens sobre el pacto turístico

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha expresado este jueves su "rechazo y pesar" en relación a la polémica del pasado martes con el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, y la foto de Aurora Picornell, y ha criticado que se falte el respeto a personas asesinadas.

"Hay líneas que no se pueden traspasar", ha señalado Prohens al inicio de su comparecencia para informar en el pleno de la constitución de la Mesa para un pacto por la sostenibilidad, momento en el que todos los diputados del PSIB, que portaban camisetas con la foto de Picornell, salvo su portavoz, Iago Negueruela, han abandonado la sala.

Para la presidenta, "nunca se puede faltar el respeto a las personas que no están, especialmente si se habla de víctimas, de personas asesinadas y objeto de hechos que no se tendrían que haber producido".

Prohens ha insistido en que la imagen del martes "no se ajusta a la realidad de la calle, no es lo que quieren los ciudadanos y no es lo que quiere el Govern".

Para la presidenta, sin embargo, lo ocurrido el martes no es un hecho aislado y ha lamentado que en los últimos meses se hayan visto demasiados episodios de crispación, faltas de respeto y ataques personales. "La Mesa del Parlament nos representa a todos", ha afirmado.

En las réplicas, el portavoz del PSIB, Iago Negueruela, único diputado socialista, ha dedicado todo su tiempo al incidente del pleno del martes y ha pedido a Prohens que pida la dimisión de Gabriel Le Senne.

El socialista ha lamentado que la presidenta del Govern haya perdido la oportunidad de no ser equidistante y de situarse "del lado de los ultras" y de estar "absolutamente alejada de la realidad".

Negueruela ha argumentado que en el contexto de los últimos incidentes, el debate de este jueves era un debate sobre la democracia y la presencia de la ultraderecha en las instituciones. El portavoz del PSIB ha acusado a Prohens de estar "presa de los ultras" y le ha tendido la mano para debatir sobre turismo si rompe los pactos con Vox y apoya la revocación de Le Senne impulsada por la oposición en bloque.

Durante la réplica de Negueruela, la mitad del grupo de Vox, los diputados Sergio Roríguez, Agustí Buades e Idoia Ribas, han abandonado la sala, aunque han regresado cuando el socialista ha finalizado y tenía que tomar la palabra su portavoz, Manuela Cañadas.

Los diputados de MÉS per Mallorca, a excepción del portavoz, Lluís Apesteguia, tampoco están siguiendo el debate en la sala de plenos.

