Almeida felicita la Navidad ensalzando el "espíritu de Madrid" de afrontar las adversidades

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha felicitado la Navidad y el Año Nuevo a los madrileños ensalzando el "espíritu" de la ciudad de afrontar las adversidades en un año que empezó con la mayor nevada desde 1971 conocida como Filomena y acabó con un récord de contagios de coronavirus por la variante ómicron.

En su cuenta de Twitter, Almeida ha colgado un vídeo en el que pone en valor la capacidad de la ciudad de Madrid de salir adelante ante las adversidades. Almeida guarda desde hace unos días cuarentena por ser positivo en Covid.

"Este año a Madrid le han pasado cosas que hubiéramos preferido que nos pasaran de largo, pero lo importante no son las cosas buenas o malas que nos pasan, sino el espíritu con el que las afrontamos", comienza la locución.

"La voluntad de mantener la esperanza pese a todo, de no darnos por vendidos, de ayudarnos, de acoger, de no perder la sonrisa. Y acaso no es ese el espíritu que define a Madrid, no es eso también la Navidad. Hoy celebramos que ha aparecido una estrella en el cielo y una luz en la tierra, el niño Jesús, la familia, el amor, la tradición, la esperanza. Eso es la Navidad y eso cada día del año es Madrid", destaca.