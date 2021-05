Almeida celebra el comienzo del "cambio de ciclo tan necesario en España" tras la victoria de Ayuso

"Miles de votos son prestados, pero eso no quiere decir que no se puedan quedar", añade

El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha celebrado este miércoles que comienza el "cambio de ciclo tan necesario en España" tras la victoria de Isabel Díaz Ayuso en las elecciones madrileñas con un "respaldo tan abrumador".

Así lo ha trasladado el regidor matritense a los medios de comunicación a su llegada al Comité Ejecutivo de los 'populares', en Génova 13, donde ha apuntado que este resultado electoral otorga al PSOE "la responsabilidad de devolver esa confianza y gobernar para todos".

Martínez-Almeida entiende que "la trayectoria electoral del PSOE invita a pensar que se produce ya ese cambio de ciclo tan necesario en España" y que "los españoles ya están en cambiar las cosas".

En este sentido ha apuntado que teniendo en cuenta la trayectoria electoral del PSOE, pues "no se puede hablar solo de Madrid", ya que "en Galicia fueron tercera fuerza, en Cataluña obtuvieron una victoria inútil, dos mociones fracasadas en Murcia y Castilla y León, y aquí una derrota aplastante".

VOTOS "PRESTADOS" QUE SE PUEDAN QUEDAR

Reconoce el portavoz de los 'populares' que Díaz Ayuso ha conseguido "una cosa muy importante, que mucha gente que no se ha identificado con el PP, ha votado al partido por la gestión en estos tiempos tan difíciles". Por ello, una de las labores del partido será "mantener esos votos". "Miles de votos son prestados, pero eso no quiere decir que no se puedan quedar", ha añadido.

Además, ha apuntado que "no se puede decir" que las tesis de Ayuso y del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, no sean "los mismos", puesto que "los resultados son muy similares, tanto uno como otra son fiel reflejo de lo que es el PP y de la amplitud que hay que alcanzar". "Menos mal que tenemos líderes de su talla, que aglutinan votos", ha valorado.

Sobre el resultado electoral, Almeida ha apuntado que esta amplia mayoría "refrenda que es un gobierno en solitario, que es lo que mejor conviene a Madrid". "Tenemos que tener un guiño con los madrileños; es a quienes nos debemos. Actuaremos en función de los intereses de los madrileños", ha añadido a renglón seguido.

Por último, ha destacado que "el PP tiene capacidad de absorber voto de Cs" ya que tiene una "mayoría amplísima, el PP como la casa común", pero que "el camino es el que marcan los electores".