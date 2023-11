Alejo Vidal-Quadras: De intento de homicidio a posible caso de terrorismo

De intento de homicidio a posible caso de terrorismo. La Policía Nacional ya baraja esta hipótesis sobre el atentado contra el expresidente del PP de Cataluña y fundador de Vox, Alejo Vidal-Quadras. Ahora los agentes se esperan que el caso pase a manos de la Audiencia Nacional, competente en delitos por terrorismo.

Puede que el intento de asesinato proceda de donde señala el propio Vidal-Quadras "y queremos pensar que es así", según señalan a COPE fuentes del operativo de investigación.

Audiencia Nacional y terceros países

Con esa idea pero sin descartar otras hipótesis, información de Policía Nacional se hace con las pesquisas e inicia la semana pendiente de que la Audiencia Nacional, competente en terrorismo y ante la posible implicación de terceros países, de el visto bueno a la petición que han planteado, que sea este Tribunal quien se haga cargo de las pesquisas que lleva un juzgado de instrucción.

Por lo pronto el propio Vidal-Quadras ha podido hacer llegar ya a sus impresiones a la policía.

Un Vidal-Quadras que no dejó de hablar en ningún momento. Ángel le atendió el jueves tras el disparo. "Me quedé con él junto a la persona que le puso su propio jersey en la herida y le preguntamos que si sabía quien podía haber sido, y nos contestó que 'no", señala a COPE.

¿Seguimiento?

Los agentes creen que la víctima pudo ser sometida a seguimiento. Es por ello que se estén revisando imágenes en la cámara de seguridad de la zona desde casi dos semanas antes del disparo.

Doble fractura mandibular

El político catalán de 78 años permanece "en situación estable y sin riesgo vital" tras la intervención quirúrgica a la que fue sometido el pasado jueves por una doble fractura mandibular.

La información facilitada por el hospital añade que Vidal-Quadras "permanece en situación estable y sin riesgo vital" y precisa que "no se facilitará más información mientras no haya cambios significativos" en su estado de salud.

Vidal-Quadras fue tiroteado a las 13:30 horas del jueves en la calle madrileña Núñez de Balboa, cerca de su domicilio. La bala le causó una herida con orificio de entrada y salida a la altura de la mandíbula, si bien Vidal-Quadras permaneció consciente, aunque con abundante sangre cuando fue atendido por los servicios de emergencias.

