La alcaldesa de Calahorra (La Rioja) pide el autoconfinamiento de los vecinos

La alcaldesa de Calahorra, Elisa Garrido, ha pedido a los vecinos de esta ciudad que limiten sus salidas y la movilidad "al mínimo imprescindible" y ha suspendido el tradicional mercado de los jueves; todo ello para frenar la fuerte tendencia alcista en los contagios de la Covid-19 ocurrida en los últimos días.

Aunque el autoconfinamiento no es una medida de obligado cumplimiento, Garrido ha apelado a la responsabilidad individual advirtiendo que esta es hoy por hoy la única forma de evitar que el Gobierno de La Rioja dicte un confinamiento obligatorio. Así lo ha dicho en una rueda de prensa convocada de urgencia para las 14 horas de hoy en la que ha ofrecido algunas cifras oficiales de esta misma mañana.

Según Garrido, "Calahorra acumula 114 positivos en los últimos siete días, lo que eleva la incidencia del coronavirus a la tasa de 47 casos por 100.000 habitantes".

Este sería uno de los datos que la alcaldesa ha analizado esta mañana en una reunión telemática que ha mantenido con la consejera de Salud, Sara Alba; el consejero de Educación, Pedro Uruñuela; y la presidenta del Ejecutivo riojano, Concha Andreu.

En esa misma línea, Garrido ha informado que el 30 por ciento de los casos detectado en Calahorra afecta a la población con edades entre los 15 y los 29 años, mientras que los de 50 a 59 años acumulan otro 23 por ciento de los positivos: "La incidencia entre los jóvenes duplica la incidencia media del resto de la población", ha añadido.

"Entre las localidades de más de 1.000 habitantes, Calahorra ocupa el cuarto lugar en incidencia del coronavirus por detrás y a bastante distancia de Rincón de Soto, Alfaro y Aldeanueva de Ebro", ha comentado la alcaldesa que haciendo una comparativa ha dicho que "si la tasa de Calahorra fuera la misma que la de Rincón de Soto, tendríamos 350 casos positivos". Por el momento, y como ya hemos informado esta mañana, Calahorra tiene hoy 151 casos detectados, "pero debemos evitar que la cifra siga creciendo al ritmo que lo ha hecho en los últimos días (...) porque la tendencia es preocupante".

A la vista de estos resultados Elisa Garrido se ha mostrado preocupada "aunque no estamos en el nivel que estuvo Alfaro" y ha pedido a la población que "por favor cumplan la recomendación de limitar su movilidad a lo imprescindible para evitar contagios" subrayando que "entendería, como no quedaría más remedio, que el Consejo de Gobierno dictase medidas más drásticas".

Para Elisa Garrido hay una situación de riesgo tipo: "Permanecer más de 15 minutos y sin mascarilla a menos de metro y medio de otra persona que no pertenezca nuestro ámbito familiar frecuente"

ORIGEN DE LOS CONTAGIOSRefiriéndose al origen de los contagios, Elisa Garrido los ha desvinculado de la celebración de las "no fiestas" y los ha situado en reuniones familiares o sociales: "Se ha hablado mucho de las 'no fiestas' -ha comentado la alcaldesa- Han pasado dos semanas es muy limitada y muy poco fiel la explicación de los contagios que tenga que ver con las 'no fiestas'. La situación en la calle ha estado muy controlada. Es cierto que se produjo un pequeño repunte de casos pero muy limitado entre los dos y diez días después que no han sido preocupantes. La situación problemática ha empezado 15 días después por lo cual seguir pensando en el periodo del 25 al 31 de agosto es hacernos trampas al solitario".

Para la alcaldesa el origen de los contagios está en las reuniones sociales y familiares "que se produjeron y que se siguen produciendo (...) de puertas adentro; es decir, donde no tenemos el control de la situación".

También ha declarado que el hecho de que el 50 por ciento de los casos positivos sean asintomáticos da una falsa sensación de seguridad en la que no debemos caer".

"SITUACIÓN CONTROLADA EN LOS COLEGIOS"

Es el Consejo de Gobierno el que podría dictar un confinamiento obligatorio que aún no se ha producido pero sí está en las competencias municipales evitar la celebración de actos o eventos que congreguen gran número de personas, por eso la alcaldesa ha suspendido el tradicional mercado de los jueves "por ser la situación en la que más aglomeraciones se producen". No obstante no se ha especificado la duración de esta medida que se aplicará, en principio, mientras el número de positivos siga en alarmante incremento.

El resto de actividades inevitables en el día a día de los ciudadanos continuará desarrollándose igual, ha venido a decir Garrido que se ha referido especialmente a los colegios: "Tenemos tres centros con casos positivos con cinco clases afectadas en total. Todos los contagios se han producido fuera del ámbito escolar y la situación está controlada.

En medio de este panorama Elisa Garrido ha querido destacar una buena noticia: "Ninguna de las tres residencias de personas mayores de Calahorra registra positivos a esta hora. Se han hecho test a los 243 residentes que hay en los tres centros y todos han dado negativo", ha concluido la alcaldesa.