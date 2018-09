Alcalde de Ontinyent,imputado y suspendido por PSOE, se presentará reelección

El expresidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, suspendido de militancia del PSOE al estar investigado por malversación, ha asegurado hoy que "sí o sí" se presentará como candidato a la alcaldía.

Después de que el PSOE haya comunicado al PSPV-PSOE que Rodríguez no puede figurar en las listas de los socialistas valencianos, el alcalde, que solo dimitió de la presidencia de la Diputación tras su detención por la citada investigación, ha manifestado a los medios de comunicación: "Siempre he dicho que sí o sí me presentaré a la candidatura de Ontinyent, lo dije en su momento y lo mantengo ahora".

"Lo que está claro es que se equivoca quien piense que desde Madrid se decide el futuro de los pueblos. El futuro de los pueblos se decide en los pueblos y el de Ontinyent solo lo deciden los ciudadanos de Ontinyent. Digan lo que digan y hagan lo que hagan el futuro está en manos de la gente de Ontinyent", ha añadido.

Rodríguez ha afirmado que desde el PSPV le han asegurado que no comparten la decisión del PSOE. "Me han manifestado su sorpresa y que no comparten la decisión de -José Luis- Ábalos y Pedro Sánchez y quiero agradecerles públicamente ese apoyo", ha precisado el alcalde.

"Quiero agradecer el apoyo que me ha dado el PSPV y aclarar que es Ferraz quien decide, en mi opinión contra los propios estatutos, que no pueda ser candidato del PSPV en Ontinyent", ha agregado.

El alcalde de Ontinyent ha asegurado que para su futuro político contará "con los militantes del partido socialista de Ontinyent". "En base a lo que decidan, haré", ha aclarado.

Además, Rodríguez ha admitido que se plantea dejar el partido, en el que está suspendido de militancia. "No puedo estar donde me tiran. Yo no he roto con el PSOE, ha sido el PSOE el que ha roto conmigo", ha explicado.

"Pertenecer a un partido que me trata de esa forma se me hace cada día más cuesta arriba", ha admitido.

El alcalde ha dicho que acata la decisión "con toda la tristeza del mundo", porque ha trabajado "mucho por el partido socialista en esta vida", y ha asegurado que es "absolutamente incomprensible" y que no respeta "el código ético" del partido "y un principio constitucional como es la presunción de inocencia".