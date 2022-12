Alberto Casas y Cynthia Ramírez del Unicaja Atletismo, vencedores del XXV Cross Popular 'Ciudad de Jaén'

Alberto Casas, en hombres, y Cynthia Ramírez, en mujeres, ambos del Club Unicaja Atletismo de Jaén, se han proclamado vencedores de la XXV edición del Cross Popular 'Ciudad de Jaén', que se ha celebrado en el circuito de campo a través de aproximadamente dos kilómetros habilitado por el Patronato Municipal de Deportes con el apoyo del área e Deportes de la Diputación Provincial en los terrenos rústicos colindantes al campo de fútbol Sebastián Barajas. Jorge Olmo y Daniel Carrillo, en la categoría masculina, y Laura Ruiz y Ana Visiedo, en la femenina, han completado los podios de la carrera en categoría absoluta.

El Consistorio jiennense ha detallado a través de un comunicado de los 195 inscritos del Cross Popular 'Ciudad de Jaén' se les han sumado aproximadamente 500 corredores del Circuito Provincial de Campo Través, del que forma parte. Se trataba de la penúltima prueba de la competición impulsada por la Diputación Provincial, que este año alcanza también las 25 ediciones.

La carrera celebrada este domingo se ha disputado en las categorías sub 10, sub 12, sub 14, sub 16, sub 18, sub 20, absoluta, veterano A, veterano B, veterano C, veterano D, veterano E, veterano F, veterana Cross Largo, absoluta Masculina Cross Corto y corredores y corredoras con diversidad funcional.

Los trofeos para los tres primeros clasificados y las medallas para los cuartos y quintos de cada prueba los han entregado el concejal de Deportes, Carlos Alberca; Eva Funes, edil de Juventud, y Ángel Vera, diputado de Cultura y Deportes de la Diputación Provincial de Jaén.