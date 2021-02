Aguirre anuncia que se querellará contra Bárcenas por las acusaciones sobre la entrega de 60.000 euros

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ha anunciado este martes que interpondrá una querella por falso testimonio contra el extesorero del PP Luis Bárcenas tras afirmar ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que, entre 2007 y 2008, entregó, junto al también extesorero 'popular' Álvaro Lapuerta, un sobre con 60.000 euros procedentes de la constructora Ploder.

"Estas afirmaciones son rotundamente falsas y se han realizado en sede judicial sin ninguna prueba que las respalde", ha dicho Aguirre en un comunicado remitido tras la declaración de Bárcenas este martes como testigo en el caso 'Púnica'.

Por estas manifestaciones anuncio la interposición de una querella criminal contra el señor Bárcenas por falso testimonio. — Esperanza Aguirre (@EsperanzAguirre) February 24, 2021

Aguirre asegura que "nunca, jamás, en ningún momento", recibió entrega de dinero alguna por parte del extesorero 'popular' Álvaro Lapuerta y del entonces gerente Luis Bárcenas. "La acusación realizada es, por tanto, una rotunda mentira", añade.

Para la expresidenta regional y ex líder del PP de los madrileños, Bárcenas hace esta acusación "con el evidente propósito de mejorar la situación penitenciaria de su esposa", Rosalía Iglesias, en prisión por la primera época de la trama Gürtel, "en los mismos términos que ha sido beneficiada" la que fuera administradora de la Gürtel Isabel Jordán.

Aguirre señala que Jordán, condenada también por la red corrupta y prestando su colaboración con la Justicia, ha sido "condenada a mas de veinte años y hoy en libertad gracias a la actuación del mismo abogado que, desde hace sólo unas semanas, defiende al señor Bárcenas y a su esposa e impulsa esta estrategia procesal".

El extesorero del PP ha declarado este miércoles en calidad de testigo ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, después de que hace unas semanas entregara un escrito ante la Fiscalía Anticorrupción, afirmando que el PP tenía una caja 'b' y en el que se mostraba dispuesto a colaborar tanto en la pieza relativa a la comisiones finalistas que se sigue en el Juzgado Central de Instrucción número 5 como en la macrocausa Púnica.