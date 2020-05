Aguado cree que la querella contra Ayuso y Escudero "no está justificada" y defiende la gestión en residencias

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha defendido que "no está justificada" la querella de familiares de personas mayores en residencias contra la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, por "presuntos delitos de homicidio imprudente, trato vejatorio, prevaricación y denegación de auxilio".

En una entrevista en Cuatro, recogida por Europa Press, Aguado ha indicado que "están en su derecho de ir a los tribunales" pero que cree que Ayuso y Escudero "no son responsables de determinadas acusaciones" que les realizan.

"Conozco a la presidenta y al consejero; estamos dejándonos la vida por dar soluciones, tomar medidas, pero estamos ante una epidemia que es gravísima. Que no discrimina entre residencias, domicilios, hospitales y que afecta sobre todo a la población mayor. No está justificado una querella y serán los tribunales los que decidan", ha lanzado.

En este punto, el vicepresidente madrileño ha defendido la gestión en las residencias que "se ha hecho bien" con los "mimbres" que tenían. A su juicio, se ha hecho frente a una epidemia para las que las residencias "no estaban preparadas porque tenemos un sistema residencial para cuidar a los mayores no para curarles". "Aun así, hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano. Le reconozco que es lo más duro que he tenido que vivir en mi vida, ver como personas sanas fallecían en 24 horas", ha lamentado.

Asimismo, Aguado ha insistido en que es necesario ya pasar a la fase 1 de desescalada y que espera que sea el próximo lunes. Para el vicepresidente, no se pueden permitir "estar hasta el 25 en fase cero" cuando hablan de negocios, "de pérdidas de más de 1.000 millones de euros que se deja de generar en la Comunidad de Madrid".

"Estamos en un momento en el que o reactivamos la economía o vamos a experimentar un cambio de sistema: de un modelo basado en los salarios a uno basado en los subsidios y eso es muy peligroso", ha alertado.

En otro orden de cosas, sobre quién paga la habitación de apartahotel en la que está hospedada Ayuso, Aguado ha asegurado que es ella la que se costea "todos los gastos de vivir fuera de su domicilio". "La administración no está pagando ningún coste asociado a su nueva residencia", ha aseverado.