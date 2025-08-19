Afectada la conexión ferroviaria Madrid-Andalucía por un incendio en una fábrica que afecta a la vía
Adif ha asegurado que los bomberos ya están actuando en la zona
La conexión ferroviaria Madrid-Andalucía está afectada por un incendio de una fábrica cercana a la vía que ha provocado la suspensión de la circulación entre Yeles y La Sagra (Toledo), ha informado este martes Adif en su red social X.
Además de la conexión Madrid-Andalucía, están afectadas también las circulaciones con Castilla-La Mancha. La presencia de humo dificulta mucho la visibilidad, ha explicado Adif, para añadir que los bomberos están actuando en la zona.
