Afectada la conexión ferroviaria Madrid-Andalucía por un incendio en una fábrica que afecta a la vía

El tren de alta velocidad llega a Madrid Atocha, centro neurálgico de trenes de cercanías y regionales, así como de los servicios AVE en toda España.

La conexión ferroviaria Madrid-Andalucía está afectada por un incendio de una fábrica cercana a la vía que ha provocado la suspensión de la circulación entre Yeles y La Sagra (Toledo), ha informado este martes Adif en su red social X.

Además de la conexión Madrid-Andalucía, están afectadas también las circulaciones con Castilla-La Mancha. La presencia de humo dificulta mucho la visibilidad, ha explicado Adif, para añadir que los bomberos están actuando en la zona.