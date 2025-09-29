AENA, RENFE y DGT se mantienen alerta ante los avisos de fuertes lluvias que están golpeando el norte de Castellón y el litoral valenciano
De hecho, algunas carreteras ya están cortadas
A esta hora aumentan a 11 las carreteras cortadas por las lluvias entre Valencia, Castellón, Teruel y Tarragón. La DGT se mantiene alerta y pide suspender cualquier desplazamiento que no sea necesario, sobre todo en el norte de Castellón y el litoral valenciano, donde los acumulados llegarán a los 180 l por metro cuadrado. En cuanto a Renfe, piden a los ciudadanos que miren el estado de sus viajes antes de salir. Incluso les piden que si no es imprescindible eviten ese desplazamiento Renfe. Además ya confirmó que permitirá cambios y anulaciones en todos los billetes de los trenes que salgan hoy.
