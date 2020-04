Bildu señala a unos policías municipales de Pamplona con la bandera de España: "No quedará sin investigar"

EH Bildu en Pamplona ha lanzado un mensaje en su cuenta oficial de Twitter en el que señalaba a unos policías municipales que lucían una bandera de España en su coche. Algo que no ha gustado en la formación de Arnaldo Otegi, que ha señalado públicamente a los agentes.

Bildu señala a los policías municipales de Pamplona

La formación ha lanzado una advertencia a través de la cuenta oficial de la coalición en Twitter, en la que ha publicado este mensaje.

��‼️�� Y desde luego, que nadie crea que estas imágenes de @PamplonaIrunaPM con la bandera no va a quedar sin investigar.



��‼️�� Eta, jakina, inork ez dezala pentsa @PamplonaIrunaPM|ak banderarekin egindako irudi hori ez dela ikertu gabe geratuko. pic.twitter.com/d7igzEC9ag — EHBildu Iruñea (@ehbilduirunea) April 9, 2020

"Y desde luego, que nadie crea que estas imágenes de @PamplonaIrunaPM con la bandera no va a quedar sin investigar", en un mensaje en el que, por su pobre redacción, no queda claro si Bildu amenaza con investigar a los agentes o si se queja de que no vayan a ser investigados.

Desde la coalición abertzale no han encajado bien los resultados de las últimas elecciones municipales, en los que perdieron la alcaldía de Pamplona a manos de Navarra Suma.

Bildu ha criticado también la presencia de las Fuerzas Armadas en la capital navarra, donde realizan tareas de desinfección de lugares emblemáticos de la ciudad.

��‼️�� El paripé del #América66. Porqué el #tripartitodederechas no llama a los bomberos para desinfectar los mercados municipales? BASTA YA DE APROVECHAR LA CRISIS SANITARIA PARA OPERACIONES PROPAGANDÍSTICAS CON EL EJÉRCITO ESPAÑOL!! BASTA YA!!#Pamplonanosemereceesto pic.twitter.com/3Y8EVDEVhx — EHBildu Iruñea (@ehbilduirunea) April 9, 2020

Parece que en Bildu no gusta que las Fuerzas Armadas lideren, junto al personal sanitario y la Policía y Guardia Civil, la lucha contra el coronavirus en España, en Navarra y en Pamplona.