Adelante reprocha a Moreno que no dé "ninguna solución" ante la sequía y le insta a empezar cerrando los campos de golf

Adelante Andalucía ha recriminado este lunes las declaraciones del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en la Cumbre del Clima de Dubai (Emiratos Árabes Unidos) sobre los problemas de suministro de agua en las grandes ciudades de ser 2024 un año seco que "esté hablando ya de cortes de agua, de los problemas de restricción, sin dar ninguna solución", al tiempo que le ha instado "al cierre de los 109 campos de golf que hay en Andalucía".

En una rueda de prensa en Sevilla, el responsable de Organización de Adelante, Néstor Salvador, se ha preguntado, ante el aviso de Moreno de cortes de suministro de agua, que "a quién le va a cortar el agua" para apuntar seguidamente la duda de si "serán como los cortes de luz", de manera que "los más afectados sean los de siempre: los barrios y las comunidades más pobres".

"Queremos que el presidente no se espere, estando en otoño, el verano, que no espere a ver si llueve o no, como ha dicho, y que tome medidas", ha proseguido argumentando el dirigente de Adelante Andalucía, convencido de que "la Junta de Andalucía es responsable de tomar medidas" por cuanto ha esgrimido que "la falta de agua ya es evidente", de la que ha precisado que "no es una cosa temporal" y, en consecuencia, "ha venido para quedarse" como consecuencia del cambio climático y la crisis ecológica.

En ese contexto de la falta de medidas de la Administración autonómica, Néstor Salvador ha argumentado que "si la Junta de Andalucía y Moreno Bonilla no tienen soluciones nosotros les planteamos una solución", de la que ha estimado que "se podrá hacer ya", como sería ese cierre de los campos de golf, de los que ha afirmado que "están gastando lo mismo que un millón de andaluces consumen en agua".

"Tiene que elegir entre que los andaluces podamos seguir teniendo agua o que los campos de golf para los turistas sigan funcionando", ha proclamado el responsable de Organización de Adelante, quien ha apuntado que "los campos de golf consumen 2.000 litros de agua".

Con el argumento de que "es un gasto innecesario", ante el problema de agua que hay en Andalucía, el dirigente de Adelante ha afirmado que "le exigimos que cierren los campos de golf y vaya tomando medidas que defiendan a la población andaluza respecto a este grave problema de la sequía y de la falta de agua".

"Que ante este problema se ponga del lado de la población andaluza y no de los campos de golf y de las empresas que las están explotando", ha remachado su razonamiento Néstor Salvador, con la idea de que las medidas "las tiene que tomar ya y no esperar al verano a cortarnos el agua a los andaluces".