La acusación del Partido Comunista a 'La Sexta' por proponer un montaje brindando por la exhumación de Franco

La exhumación de los restos del dictador Francisco Franco de la Basílica del Valle de los Caídos, con la posterior imagen de los familiares portando en hombros el féretro hasta la explanada vacía, ha sido diametralmente opuesta a su multitudinario entierro en aquella mañana del 23 de noviembre de 1975.

También ha sido opuesta el despliegue de cámaras que se ha realizado desde Moncloa, mediante la señal institucional y ese vídeo en forma de previa de la exhumación que ha sido tan criticado en las redes.Una jornada marcada, sin duda, por el show mediático que algunos medios de comunicación afines al Partido Socialista han tratado de trasladar a la opinión pública. Algo que por extensión ha afectado al Partido Comunista. Así lo ha denunciado en las redes sociales Sergio Mesa Galván, responsable de comunicación del Partido Comunista (PCE).

Al parecer, y según ha confirmado el propio mesa a través de Twitter, un periodista de 'La Sexta' se puso en contacto teléfonico con él para preguntarle dónde iba a celebrar su formación política el "histórico" momento. Parece ser, que desde la cadena, habrían pedido tener directo a “militantes del PCE celebrando la exhumación de Franco”. “La derecha tiene bares como Casa Pepe o La Oliva y nos gustaría dar la otra visión. Gente vuestra brindando y tal”, habrían sido las palabras del empleado de cadena.

El mosqueo del dirigente comunista llegó cuando, tras la negativa, el periodista insistió, supuestamente, en si Mesa podía reunir a militantes en algún lugar para poder grabarles brindando en un ambiente republino.

Aquí está el hilo completo:

Suena el teléfono y es un periodista de @laSextaTV que no identificaré ya que como confesó: "lo siento, pero esto es lo que me piden". "Hola te llamo por que estamos preparando la cobertura para la #exhumacionFranco y queríamos preguntaros... si vais a seguirla en algún bar".

(...) queremos sacar a miltantes del PCE celebrándolo. La derecha tiene bares como Casa Pepe o La Oliva y nos gustaría dar la otra visión. Gente vuestra brindando y tal". Le respondo que @elpce no va a organizar ninguna celebración de la #ExhumaciónFranco ... pero me insiste.

"¿Podriais reunir a militantes en un bar para que les grabemos brindando?" En ese momento le pregunto que para qué programa de la @laSextaTV trabaja. Y ahí es cuando el mosqueo va a más: no es de esos programas más "informales", ¡es de @sextaNoticias ! ¡De Informativos!

Le planteo que sí que hay una concentración en Sol y que le puede valer para su "marco" y su "relato" de ☠️ y�� (risas).



Me dice que no, por que es muy tarde y me insite en lo del bar: ¿en qué bares se junta la gente de @elpce con banderas republicanas y ambiente rojo?