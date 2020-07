El PP acusa a Simón de "atacar" el turismo y emplaza a Sánchez a "desautorizarlo"

Montesinos recrimina a Sánchez que se dedique a "mirar para otro lado" ante los rebrotes, pasando "del todo a la nada"

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha acusado este miércoles al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, de "atacar" el turismo y ha emplazado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de "desautorizarlo" porque sus declaraciones son "absolutamente intolerables".

En concreto, Simón aseguró este lunes que es mejor que los ciudadanos de Bélgica, cuyo gobierno les ha recomendado no visitar España, no vengan porque es un "riesgo que nos quitan". Del mismo modo se pronunció respecto a la cuarentena de 14 días que ha impuesto Reino Unido a todos sus ciudadanos que hayan estado en España. "Desde el punto de vista sanitario estas decisiones nos ayudan, y es un riesgo que nos quitan", recalcó.

El propio presidente del PP, Pablo Casado, ya pidió anoche al Ejecutivo que rectifique estas afirmaciones al considerar que la recomendación para que los turistas no viajen a España "es una temeridad" para un sector turístico "ya desplomado con la pandemia" y poner en peligro el futuro de 2,2 millones de empleos.

DEBE "LLAMARME AL ORDEN"

En una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, Montesinos ha afirmado que el Gobierno, en vez de trabajar por fomentar el turismo, "lo que hace es atacarlo" con unas manifestaciones "absolutamente intolerables". "Emplazo al presidente del Gobierno a que a lo largo del día de hoy desautorice al señor Simón y defienda el turismo", ha demandado.

Así, ha insistido en que el jefe del Ejecutivo debe "llamar al orden" a Pedro Simón porque "no todo vale". "Tenemos que trabajar todos juntos para favorecer el turismo y reactivar la economía", ha manifestado, para añadir que los datos de la última EPA son "terribles" y evidencian que el Gobierno "no está haciendo los deberes".

En este punto, ha dicho que el PP está "tendiendo la mano" al Gobierno para que se tomen aquellas medidas que "son positivas" para reactivar la economía y el turismo, y ha explicado que así se recogen en el plan de choque presentado hace más de un mes por Pablo Casado.

En el caso concreto del turismo, ha indicado que su partido apuesta por prolongar los ERTES hasta final de año e incluso hasta el primer trimestre de 2021 si es necesario, al tiempo que ha defendido un paquete de medidas fiscales para reactivar e impulsar el sector.

MANDO ÚNICO SANITARIO

Montesinos ha rechazado de plano que el PP haya "cambiado de criterio" en relación con el mando único sanitario y ha asegurado que lo que no puede pasar, ante los rebrotes del Covid-19 que se están produciendo, que el Gobierno "pase del todo a la nada".

"Lo que no puede pasar es que el Gobierno de España defendiera con uñas y dientes el estado de alarma y que ahora mire para otro lado y ni coordine ni supervise en colaboración con las comunidades autónomas", ha aseverado el vicesecretario de Comunicación del PP.

En este sentido, ha subrayado que el Gobierno "ha decidido mirar para otro lado ante los rebrotes que están ocurriendo en distintas partes de la geografía nacional". Por eso, ha señalado que Casado ha presentado "un plan B jurídico" y ha ofrecido al Gobierno sentarse a negociar este mes de agosto para tener en 15 o 20 días un "marco jurídico claro" con el que las autonomías sepan lo que tienen que hacer.

Montesinos ha indicado que se pueden limitar los movimientos y mantener el mando único sanitario con el ordenamiento jurídico vigente, pero si el Gobierno considera que "no es suficiente" el PP ha puesto encima de la mesa la reforma urgente de dos leyes concretas (Ley Orgánica de Medidas Especiales en materia de Salud Pública y Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa) que van a registrar en el Congreso.

EL GOBIERNO, "SIN PLAN CLARO" ANTE LOS REBROTES

Ante la cuarentena británica, el responsable de Comunicación del PP se ha preguntado si alguien sabe qué gestiones hizo el Gobierno antes de que Reino Unido anunciara esa medida y por qué cuando se conoce la noticia el Ejecutivo solo habla de corredores a Baleares y Canarias, y no a otras comunidades españolas. "Es que no sabemos qué está haciendo el Gobierno de España, es que no tiene un plan claro ante los rebrotes", ha criticado.

Ante las críticas de Pedro Sánchez al PP por no apoyar las últimas prórrogas del estado de alarma, Montesinos ha señalado que cuando su partido denuncia lo que está haciendo "mal" el Gobierno el "mantra del Palacio de la Moncloa es que el PP crispa". "Pero es que el PP se debe a los españoles y es nuestra obligación defender el interés general", ha apostillado.