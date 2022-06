Acepta año y medio de cárcel el acusado de enaltecer atentado de Las Ramblas

Abdedaim Ch., un ciudadano marroquí detenido en 2020 en Palafrugell (Girona), ha aceptado en el juicio una pena de un año y seis meses de prisión al confesar que enalteció en Facebook al Dáesh y en concreto los atentados yihadistas de 2017 en Las Ramblas de Barcelona y en Cambrils (Tarragona) tras su comisión.

Tras un acuerdo de conformidad con la abogada defensora del acusado, por el que este ha confesado ser autor de un delito de enaltecimiento del terrorismo, en el juicio celebrado este jueves en la Audiencia Nacional el fiscal ha rebajado su petición de pena de tres a un año y medio de prisión, lo que ha aceptado Abdedaim Ch..

El juez le ha advertido de que al no tener antecedentes la pena de un año y medio de prisión no será ejecutada pero con la condición solicitada por el fiscal de que no vuelva a delinquir en los próximos dos años.

Igualmente ha aceptado pagar una multa de 2.400 euros, a ser inhabilitado para trabajar en centros educativos durante seis años y al cierre de sus perfiles de Facebook relacionados con los hechos.

Según el relato de hechos del fiscal, que ha confesado el acusado, que en la actualidad tiene 36 años, difundió en Facebook mensajes de promoción de la violencia y el yihadismo y defensa de la organización terrorista Dáesh.

Añade que el acusado residía en Palafrugell, ciudad en la que se tenía constancia del desplazamiento de algunas personas a Siria para combatir en la filas de Dáesh.

Tras los atentados cometidos la tarde del 17 de agosto de 2017 en Las Ramblas de Barcelona y en la madrugada del día siguiente en la localidad de Cambrils, que causaron 16 muertos y 140 heridos, el mismo día 18 el condenado publicó en Facebook una fotografía en la que se podía leer: "Aquel que busque el encuentro con dios, dios querrá encontrarse con él".

Y el día 19 publicó este comentario: "Que la paz y la misericordia estén con vosotros, hermanos de la unicidad".