Abierta la causa por 13 homicidios imprudentes en Murcia, castigados con entre 1 y 4 años de cárcel

Pudo ser una negligencia o un accidente. El juez investiga por el primer supuesto un delito de homicidio por imprudencia con trece víctimas.

Los 13 delitos de homicidio imprudente están penados con entre 1 y 4 años de prisión, una causa en la que el Ayuntamiento ha solicitado ya personarse como acusación particular.

A la espera de que la investigación determine el origen de las llamas, fuentes policiales aseguran a COPE que pretenden la identificación plena de las trece víctimas para entregar los cuerpos a sus familiares. Quedan en torno a la mitad pendiente de pruebas de ADN. No se puede cometer un error y que pasado un tiempo aparezcan más restos entre los escombros, explica a COPE un mando.

Desde la propiedad de los establecimientos, cuyo cese de actividad asegura haber ordenado el Ayuntamiento hace año y medio, se niega la mayor. El letrado Francisco Javier Verdú, de la discoteca Fonda asegura que "esa orden de cese no se ha comunicado a nuestro cliente. A nosotros según me dice mi cliente, no nos consta cese de actividad ni licencia alguna".

Abogado del propietario de la discoteca La Fonda de Murcia, en COPE: "No se había comunicado la orden de cese"

El alcalde José Ballesta, del PP se enteró el domingo en la noche según insiste en COPE en su entorno del cierre de las discotecas que había ordenado el equipo anterior del PSOE

Un juzgado de Murcia ha abierto este martes diligencias por 13 delitos de homicidio imprudente en el incendio en tres discotecas de Murcia el pasado domingo, penados con entre 1 y 4 años de prisión, una causa en la que el Ayuntamiento ha solicitado ya personarse como acusación particular.

La Policía Nacional comenzaba este martes a tomar declaración a los testigos y ha concluido el proceso de toma de muestras de ADN para la exacta identificación de los cadáveres.

Los bomberos hallaron los 13 cadáveres en 20 metros cuadrados en la primera planta de Fonda Milagros, cuatro en los aseos donde presumiblemente trataron de refugiarse del fuego, siete en dos grupos en el pasillo del reservado y dos entre los escombros de la planta baja con indicios de haberse caído desde la superior.

Tras señalar que pudieron rescatar con vida a dos personas del interior, el portavoz de los bomberos ha añadido que la mayoría del público pudo salir por su pie de los locales, que podrían compartir máquinas de climatización, aunque desconoce si por los mismos conductos.

Varios testigos han vuelto a afirmar hoy que las llamas se originaron en Teatre y pasaron a Fonda Milagros, donde empezó a entrar humo por la parte superior y al irse la luz se entró en pánico.

Filiación y condolencias

La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, ha dado esta madrugada en medios oficiales los nombres y edades de 5 de sus compatriotras presuntamente fallecidos en Fonda Milagros, 4 de ellos de la misma familia, originaria del departamento de Chinandega: Martha Alejandra Zamora, de 62 años, y sus hijos Sergio Enrique Silva, de 39, y Erick Salomón Torres, de 30, junto a la esposa de este último, Ofilia del Carmen Blandón, de 27.

Ha mencionado además a la nicaragüense Tania Martínez, de 49, quien llevaba 17 en España, que "murió con su esposo de origen ecuatoriano", de donde también era Leidy Paola Correa, de 28, que envió un desgarrador mensaje a su madre anunciándole que iban a morir.

A falta de confirmación oficial, son algunas de las identidades de los fallecidos que han ido trascendiendo por boca de sus familiares y ahora del Gobierno nicaragüense, que ha expresado sus condolencias.

También lo ha hecho el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez: "Ningún padre o madre puede ni debe tener que pasar por una tragedia como esta".