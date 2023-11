Abejas, el esquí o Rosalía: los gustos menos conocidos de Mónica García, Urtasun y los ministros de Sumar

Esta misma semana, hace apenas unos días, conocimos quiénes eran los miembros que conformarían el gobierno de Sánchez para los próximos años y muchos, de hecho, nos sorprendieron. Una sorpresa que empezó porque parte de las quinielas que se habían hecho sobre esos ministros antes de que se anunciasen no se cumplieron. No, no se redujeron las carteras y tampoco algunos nombres salieron del ejecutivo, como Grande-Marlaska.

Sin embargo, otras de esas apuestas sí se cumplieron, y cinco de los ministerios recalan en Sumar, con caras conocidas y otras no tanto. Mónica García asume Sanidad, Sira Rego, Infancia y Juventud, Ernest Urtasun, Cultura, Pablo Bustinduy, Derechos Sociales, y Yolanda Díaz, repite como vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo.

Perfiles políticos de todos ellos son de sobra conocidos después de esta semana, pero sin duda, no sabes cosas más "personales" de ellos con los que podrías tener muchas cosas en común. Empecemos, porque alguna de esas curiosidades te va a sorprender y mucho.

Mónica García: la fotografía, el esquí y su sueño de pequeña

La reciente ministra de Sanidad, Mónica García, era, de hecho, la cara más conocida de los ministros de Sumar. A ella la conocimos en Más Madrid, siendo la rival y la oposición de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, y la vimos en el acto de presentación de Yolanda Díaz. Que la vicepresidenta le hiciera ministra de su gobierno de coalición era de esperar.





Es médico anestesista y del quirófano pasó a la política gracias al movimiento social 15-M, después de trabajar en el Hospital 12 de Octubre. Datos que conocías pero, ¿sabías que su gran pasión es la fotografía? Para la ministra es un hobby que le gustaría seguir potenciando y aprendiendo. Es posible que salga a tomar esas fotografías al parque del Retiro, donde suele pasear ya que es vecina del barrio.

Si algo le gusta también es practicar el esquí, además de viajar en autocaravana. Y un sueño que tenía de pequeña: participar en los Juegos Olímpicos.

Sira Rego: amante de la naturaleza y de las abejas

La nueva ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, era un rostro menos conocido para nosotros. Sabemos de ella que es nutricionista, que ha sido eurodiputada y que, previamente, había sido concejal en el ayuntamiento de Rivas- Vaciamadrid. Sin embargo, de su lado más personal conocemos poco, y es lo que vamos a intentar resolver aquí.





Seguro que has escuchado que su familia es de Palestina y que, parte de su vida y de su infancia la pasó ahí. Pero entre esas cosas más personales que no conocemos de ella está que es una gran apasionada de la naturaleza. Si entras a su cuenta de Instagram, verás cómo aprovecha sus días libres para dar un largo paseo por la montaña, por un lago, o cualquier parque.

Es tal su amor por la naturaleza, que también se considera una amante de las abejas. De hecho, ha ejercido de apicultora en una ocasión.





También le apasiona la lectura, y uno de los libros que más le han gustado es El verano sin hombres, del premio Princesa de Asturias, Siri Hustvedt.

Ernest Urtasun: fan de Rosalía y C. Tangana

Sin lugar a dudas, el nuevo ministro de Cultura, Ernest Urtasun, tiene una cartera que casa muy bien con su personalidad. A él lo conocimos como eurodiputado en el Parlamento Europeo, pero no conocíamos muchas cosas de su vida. Sin meternos en su vida privada, sí sabemos que es un gran apasionado de la lectura, el arte y la música.





Y es esta faceta musical la que acostumbra a compartir en redes sociales, y entre sus favoritos están Rosalía, C. Tangana, o el productor Alizzz, que colabora con ambos artistas. Por cierto, una de las canciones que más le gustan de Rosalía y que ha compartido en su Instagram, es Como un G.

Pablo Bustinduy: de las elecciones de Trump a sus artículos en medios de comunicación

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, era otro de esos rostros que no conocíamos en absoluto, a pesar de que cuenta con una carrera en política más o menos larga. Trabajó también en el Parlamento Europeo, como coordinador de la Delegación de Podemos. Y es que su pasión por la política también viene de largo, ya que su madre, Ángeles Amador, fue ministra de Sanidad durante el Gobierno de Felipe González.

Él, aparte de ser político, tiene una pasión que será muy relevante en su cargo: la escritura.





Tanto, que ha escrito en diferentes medios de comunicación y llegó a cubrir las elecciones presidenciales de Estados Unidos en el año 2020.