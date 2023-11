Un gobierno sin Marlaska, Iceta ni Irene Montero: los nombres que se barajan de ministros en la legislatura

Apenas han pasado unos días desde que se invistiera a Pedro Sánchez como presidente para los próximos cuatro años, con el apoyo de Sumar y los partidos independentistas, independientemente de la ideología de cada uno. Con 179 votos a favor, Sánchez continuará al frente del Ejecutivo.

Eso sí, al margen de los acuerdos y pactos que haya firmado con los independentistas, no sabemos con certeza qué ministros le seguirán acompañando, y cuáles no, en los próximos años. Para eso, hablamos con el Jefe de Política de COPE, Ricardo Rodríguez, que detallaba en Fin de Semanacómo puede estar formado el Ejecutivo.

Si bien aún no se sabe nada con certeza, parece ser que Sánchez anunciará todas las carteras mañana lunez, y no haciéndolo por goteo, como hizo en otras ocasiones. "La mayoría de ministros y equipo de la Moncloa ha optado por quedarse en Madrid estas horas por si les llaman" contaba Ricardo Rodríguez.

Lo primero que nos preguntamos es si se reducirán los ministerios o no, a lo que nuestro compañero responde que habrá una reducción de carteras, pero "no demasiado". "Se da por hecho que se fusionan Ciencia con Universidades, pero no veo que pueda reducirlo mas allá de las 20 carteras, entre 18 y 20 carteras es lo que podemos especular a esta hora sobre la composición del nuevo ejecutivo" decía.

Qué ministros repetirán en sus cargos o cambiarán de cartera

La mayor parte de las carteras ministeriales calarán en miembros del Partido Socialista, por lo que es previsible que muchos de ellos repitan en sus cargos. Se da por hecho, como explicaba Ricardo Rodríguez, que las tres vicepresidentas repetirán, aunque, con Nadia Calviño, ha habido dudas.

"Se había especulado que quedaría fuera del gobierno, pero se prefiere dejarla dentro a la espera de que consiga el salto al Banco Europeo de Inversiones, podría ocupar su lugar María Jesús Montero, que repetirá al frente de Hacienda" explicaba.

Por su parte, Albares seguirá al frente de Exteriores, y Margarita Robles al frente de Defensa, aunque, a pesar de sus intenciones, podría cambiar de cartera en el último momento.

En cuanto a Pilar Alegría y Félix Bolaños, se entiende que seguirán en el Gobierno, pero es posible que con carteras distintas. En el caso de Pilar Alegría, podría ser ministra de Fomento, y, en el de Félix Bolaños, al frente de Justicia. "Al frente de esa cartera será alguien con una buena relación con los independentistas, sobre todo por ERC, parece ser que será Bolaños, porque la batalla jurídica va a ser esencial" explicaba, en referencia a la ley de amnistía.

Se habla de nuevas incorporaciones como Ximo Puig, Fernández Vara o Patxi López, que ha sonado para Política Territorial.

Qué ministros saldrán del gobierno: Marlaska entre ellos

Se entiende que Alberto Garzón, Ione Belarra e Irene Montero saldrán del Ejectuvo, a pesar de las intenciones de Podemos y las exigencias de mantenerla al frente de Igualdad. Y es que dice que la batalla evidente entre Sumar y Podemos preocupa y mucho en Moncloa, y puede ser, incluso, que el partido morado quede sin ministerios.

"Yolanda Díaz disparó los ataques contra ella tras el intento de hacer pasar a Nacho Álvarez, de su plena confianza y negociador de acuerdos con el PSOE, como cuota morada. Ellos exigen la permanencia de Irene Montero al frente de Igualdad. Nacho Álvarez ha dado un paso atrás, lo consideran un traidor por la cúpula de Podemos, de estar muy próximo de la confianza de Yolanda Díaz" decía Ricardo Rodríguez.

Y si, Marlaska podría quedar fuera del gobierno, igual que Pilar Llop, Raquel Sánchez o Miquel Iceta.

Los ministros de Sumar

"Luego está ya la parte de Sumar, que se da por hecho la entrada de Pérez Urtasun, o Sira Rego" decía Ricardo Rodríguez. De momento, no se ha mencionado a Mónica García, que se presuponía que estaría al frente de Sanidad.