Abascal recuerda al PP que la unidad "no puede ser a cualquier precio" y le acusa de pactar con el PSOE

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha recordado este jueves al Partido Popular que la unidad que reivindican "no puede ser a cualquier precio" y ha acusado a la formación de Pablo Casado de pactar con el PSOE y "apoyar los intereses estratégicos de socialistas y comunistas".

"La unidad no puede ser a cualquier precio. No puede ser sobre la base de la equidistancia ante el mal", ha señalado el líder de Vox durante su participación en el webinar de la Fundación Disenso 'El Foro de Sao Paulo: una amenaza a la libertad en la Iberosfera'. Durante su intervención, ha defendido además la "unidad para el combate", pero "no para la rendición".

En este sentido, Abascal ha asegurado que desde el PP se reclama a Vox "unidad" pero luego los de Pablo Casado "pactan con el PSOE" y apoyan de alguna manera "los intereses estratégicos de socialistas y comunistas". "Necesitamos unidad, pero no a cualquier precio ni con cualquiera", ha insistido.

Por otra parte, el dirigente político ha afirmado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "no puede pisar la calle" sin que "los españoles, de manera espontánea, les increpen y reprochen lo que están haciendo". "Si hubiera elecciones, el Gobierno no podría resistir", ha dicho Abascal, quien también ha apuntado que sólo "puede permanecer en el poder animando a la violencia contra otras fuerzas políticas --como Vox--, comprando los medios de comunicación o impidiendo unas elecciones libres".

DAR LA "BATALLA CULTURAL"

Sobre los partidos que conforman el denominado Foro de São Paulo, Abascal ha señalado que hay que llevar a cabo estrategias enfocadas en dar "la batalla cultural" e introduciéndose en el "tejido asociativo" para que su "mensaje vaya calando". "Nos enfrentamos a delincuentes, a narcoterroristas. Es difícil luchar contra esas realidades", ha lamentado, para después hacer hincapié en la "unidad y generosidad" para dar "esperanza".

Respecto a la situación política española, el líder de Vox ha explicado que la izquierda ha sido capaz de ponerse de acuerdo y "están dispuestos a pactar" mientras que el PP se ha alejado de su formación, lanzando "graves acusaciones" que no han respondido porque "generan desesperanza y zozobra a los españoles".