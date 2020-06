Abascal da un nuevo aviso a Pablo Iglesias tras su última reflexión sobre Vox: "Fanfarrón"

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha utilizado sus redes sociales para responder a Iglesias sobre sus últimas reflexiones políticas y sobre todo por sus palabras sobre las manifestaciones que han tenido lugar en las últimas semanas para criticar las decisiones que el Gobierno ha tomado respecto a la crisis del coronavirus.

El aviso de Iglesias a Vox y a Abascal

En este sentido y sobre el apoyo de Vox a este tipo de manifestaciones, Iglesias ha señalado lo siguiente: "La derecha se dedica a la crispación y a la contaminación acústica porque son conscientes de que no van a sumar y no van a volver a gobernar en muchos años, por mucho que pretendan influir en algunos poderes del Estado y por mucho que insistan en la estrategia de la tensión. La derecha de berrinche y cacerola no gobernará en España porque nunca sumará mayoría en el Congreso", unas palabras que desde el propio partido de Vox han sido entendidas como una amenaza y así lo han hecho saber en su cuenta de Twitter: "Nunca sumará mayoría en el Congreso". ¿Es una amenaza Pablo Iglesias? Solo un totalitario leninista como tú puedes pensar que va a permanecer en el poder siempre, ¿cómo pretendes hacerlo?" Sobre este tuit, el propio Abascal ha señalado lo siguiente: "Fanfarrón de poca monta".

Los últimos 'enganchones' entre Iglesias y Abascal

En las últimas semanas hemos visto que la tensión entre Abascal e Iglesias ha aumentado de forma notable. La pasada semana, en la sesión del Congreso de los Diputados en la que se debatía la sexta prórroga del estado de alarma, Abascal salía en defensa de la portavoz del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, que la pasada semana apuntó que el padre de Iglesias era "un terrorista" porque formó parte del FRAP. En este sentido, el líder de Vox centró todas sus críticas en el vicepresidente del Gobierno.

Pocos días antes, Iglesias protagonizó junto a Iván Espinosa de los Monteros otros de los momentos más polémicos de las últimas jornadas parlamentarias. El líder de Unidas Podemos subrayó que a Vox le encantaría dar un golpe de estado, unas palabras que provocaron que el portavoz de la formación liderada por Santiago Abascal se levantase de su silla y se marchara de la comisión en la que estaba compareciendo Iglesias. Esta situación provocó cierta tensión en la sala de la Cámara Baja, sobre todo al presidente de la comisión, Patxi López, que intentó mantener el orden parlamentario pero le fue imposible una vez que Iglesias volvió a coger el micrófono.

Pero volviendo a las manifestaciones, que comenzaron a hacerse famosas en la madrileña calle de Núñez de Balboa y que llegaron hasta la casa del vicepresidente y de Irene Montero en el madrileño municipio de Galapagar, Iglesias explicó que las protestas que estaban teniendo lugar en las puertas de su casa se podían producir dentro de poco en las puertas de Isabel Díaz Ayuso, Abascal o la familia Espinosa de los Monteros.

Estas manifestaciones, aunque han ido perdiendo fuerza en los últimos días, comenzaron como una forma de protesta contra las decisiones que el Gobierno estaba tomando respecto a la crisis del coronavirus: destacando entre ellas la de prorrogar el estado de alarma y también la dejar a la Comunidad de Madrid fuera del cambio de fase durante varias semanas.

