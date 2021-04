Abascal cuestiona las amenazas a Iglesias y dice que la izquierda impide que se vote "en paz" desde el 11-M

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha insistido este sábado en cuestionar las amenazas de muerte recibidas por el líder de Podemos, Pablo Iglesias, y ha denunciado que la izquierda lleva impidiendo que los ciudadanos voten "en paz y libertad" desde los comicios del año 2004 que se celebraron días después de los atentados del 11-M en Madrid.

"Alguno estaba fuera de las encuestas, fuera del Parlamento, y no sabe qué hacer a la desesperada para demonizar a Vox", ha denunciado en un mitin en la plaza de toros de San Sebastián de los Reyes, junto a su candidata a las elecciones madrileñas del 4 de mayo, Rocío Monasterio.

Abascal ha insistido en su tesis de la escasa credibilidad de las amenazas recibidas por Iglesias, de quien ha advertido que no acepta "lecciones de democracia" después del acoso que sufrieron él y su familia en el País Vasco. De hecho, ha asegurado tener documentadas hasta 87 amenazas y ataques recibidos.

"A mí también me dicen de todo y no lloriqueo como un cobarde. Y además a nosotros nos tiran piedras y no lloriqueamos. Nos amenazan de verdad y no lloriqueamos. Uno no puede creerse que está en la batalla de Stalingrado y después comportarse como un comediante y como un llorón", ha reprochado a Iglesias.

Abascal ha dicho que Vox condena siempre la violencia, en alusión a las cartas amenazantes a Iglesias, aunque ha señalado que mantiene su desconfianza, por lo que ha abogado por que lo valoren los jueces.

"Si son reales continuaremos y exigiremos justicia y si son inventadas exigiremos hasta las últimas consecuencias para quien se las inventa", ha aseverado el líder de Vox en esta plaza de toros, con mucha presencia policial en el exterior, como es frecuente en los mítines de esta campaña de Vox.

"Estos se pensaban que nosotros éramos como el PP y pensaban que nos iban a asustar con cualquier montaje, es nuestra sospecha, nosotros decimos lo que pensamos", ha reiterado.

A su juicio, el Gobierno ha aprovechado la pandemia para avanzar en su "agenda política", y hacer propaganda de partido en el BOE, y en este punto se ha preguntado qué hace el PP "callado" cuando en el BOE hay un texto que se mete con este partido en la exposición de motivos.

Se ha referido Abascal a la modificación del Código Penal que se publicó este viernes en el Boletín Oficial del Estado y que, en el preámbulo, el texto acusa al Partido Popular de aprovechar la crisis económica para desmantelar las libertades.

"Con (el presidente del Gobierno, Pedro) Sánchez ni vacunarse, ni heredar, ni sacarse fotos ni nada. Lo digo por los que tienen dudas entre el PP y Vox", ha indicado Abascal, que ha acusado a los populares de ir como un "pato mareado" y ha dicho que Casado empieza a ir como una "veleta azul".

Por su parte, la candidata de Vox a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha acusado a Iglesias de irse del debate de la cadena SER como "un cordero degollado" porque no está acostumbrado a que "una mujer le mire a los ojos y le diga cuatro cosas, pero se va a tener que acostumbrar".

Ha dicho la candidata que hay dos caminos para defender España de sus "enemigos", en alusión a Sánchez e Iglesias, "uno conformarse y el otro sublevarse", y en este sentido ha rechazado conformarse con "discursos tibios y grises" porque "estamos hartos de la izquierda" que impone "sus discursos".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Somos la única alternativa a la izquierda, somos los únicos que les vamos a confrontar, que ponemos la cara por todos vosotros, por vuestros problemas", ha exclamado la candidata dirigiéndose a los asistentes.

Noticias relacionadas:

Marlaska: "Cuando hay señalamiento no vale la equidistancia, porque si no nos recuerda a otros fascismos"

Monasterio duda de las cartas amenazantes a Iglesias y Marlaska: "Del Gobierno me creo poco"